Vicdan Hareketi'nden Esma Esed'e çağrı

Bu rakamın çok daha fazla olabileceği uyarısında bulunan Oruç, hapishanedeki kadın ve çocukların savaşın gölgesinde kaldıkları için fazla gündeme gelmediğini söyledi.

Oruç, İHH olarak Konsey'in 40'ıncı oturumu kapsamında Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların serbest bırakılması için panel düzenlediklerini anımsatarak, "Suriye son 8 yıldır en büyük problemimiz." dedi.

- "İslam'ın bütün kuralları ihlal ediliyor"

Oruç, "Bunların hiçbirisi yaptıklarından dolayı cezaevinde değiller. Bunların hepsi ya kocalarından ya babalarından ya kardeşlerinden ve ailelerindeki birilerinin muhalif olmalarından dolayı hapishaneye konmuşlar. Onlara yapılan işkencelerle, tecavüzlerle, yapılan bütün hakaretlerle ailesi bir şekilde düzene (hizaya) getirilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Suriye hapishanelerinde kadınlara yapılan ihlallerle aslında İslam'ın bütün kurallarının ihlal edildiğinin altını çizen Hüseyin, rejimin gerek Suriye gerekse tüm uluslararası hukuk kurallarını çiğnediğinin altını çizdi.

Aynı zamanda İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olan Oruç, rejimin başındaki Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'e çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Bu (işkenceleri) bir Müslümanın yapması mümkün değil. Başka bir insanın yapması da mümkün değil. Bizim tüm dünyadan, Suriye rejiminden ve özellik de kadını belki biraz daha yakından anlayabilecek olan Esma Esed'den bu durumu bir kere daha düşünmelerini ve Suriye hapishanelerindeki kadınları kayıtsız, şartsız hemen hiç vakit kaybetmeden serbest bırakmalarını talep etmek için BM'deyiz."