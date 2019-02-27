"Vicdani'nin İçinde Bir Hissikablelvuku" izleyiciyle buluştu

Çerçi, "Vicdani" karakterinin dürüst ve uysal bir delikanlı olduğuna işaret ederek, "Vicdani, içinde bulunduğu toplumun kurallarına ayak uymaya çalışırken çeşitli koşullandırmaların tuzağına düşüp, kendi çöküşünü hazırlıyor. Vicdani Yurdakiler'in hayat hikayesini izlerken aynı zamanda Türkiye'nin hiç değişmeyen ve tekrar eden çeşitli tarihsel süreçlerine de tanık oluyoruz." dedi.

Çerçi, bir tiyatro oyununda maske kullanmanın zor olduğundan da bahsederek, "Oyunu maskelere uyarlamak kendi başına bir meydan okuma kanımca. Fakat belgesel tiyatro, kabare, müzikal, taşlama, Karagöz ve meddah gibi çeşitli formları bir araya getiren bir metni, maskeye uyarlamak benim için zor ama keyifliydi. Oyun, aynı zamanda Türkiye'nin hiç değişmeyen ve tekrar eden evreleri üzerine kurulu olduğu için, oyunun her daim politikliğini ve güncelliğini koruması işimizi bir ölçüde kolaylaştırdı." diye konuştu.

"Haldun Taner'in 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' eserini komedya maskelerine uyarlarken anlatıcının anlattığı Türkiye tarihine bu oyunda her ne kadar yer vermesek de, bu tarihsel evrelerin tekrarına ve yarattığı etkiye sadık kaldık. Çünkü kahramanımızın çöküşü sadece insan ilişkilerinde düştüğü tuzaklarla değil, aynı zamanda siyasi atmosferin baskısıyla da ilgili. Prova süreci, müziğin ve maskenin varlığı nedeniyle uzun ve çetrefilli oldu. Maske iyi bir beden kullanımı ve güçlü bir oyunculuk bilgisi talep ediyor. Daha önce maske eğitimi almamış oyuncuları bu teknikle hazırlamak uzun sürdü. Ayrıca müziğin oyunla bir araya gelmesi de uzun bir çalışma süreci gerektiriyor."

- "Seyirciye çok keyif verecek bir iş"

Oyuncu Mehmetcan Özkenar da provalara yaz döneminde başladıklarını anlatarak, "Fiziksel olarak zorlayıcı bir süreç oldu. Çünkü yarım maske evreninde oynarken çok yüksek bir enerji düzeyini korumamız gerekiyor. Genel olarak çok eğlenceli geçti. Mine Hoca da doğaçlamalara açık olduğu için, biz nasıl eğleniyorsak öyle oynadık ve doğaçladık. Sonunda ortaya çok eğlenceli bir iş çıktı. Seyirciye çok keyif verecek ve duygulandıracak bir iş olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Gizem Akdoğan da keyifli bir prova süreci geçirdiklerini dile getirerek, "Beraber bir sürü şey keşfettik, öğrendik, eğlendik. Bu süreci benim için önemli kılan bir şey daha var. Mine Hanım, benim mezun olduğum Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulundan hocam. Dolayısıyla okuldan mezun olduktan sonra onunla böyle bir oyun sürecine girmek benim için ayrıca kıymetli." ifadelerini kullandı.

Fatih Şeremetli ise oyunda anlatıcı ve müzisyen olarak yer aldığını söyleyerek, "Maskelere müzikle eşlik etmek harika bir şey. Prova süreci bizim için uzun, zorlu ve bir sürü yeni keşifle geçti. Tiyatronun içindeyim ama bir oyunda müzisyen olarak da yer almak farklı bir keyif. Müzik Direktörümüz Berkay Yiğitaslan'ın da üzerimizde emeği büyük oldu. Prömiyer oyunu seyirciden harika tepkiler aldı. Şimdi yeni bir yolculuk başlıyor bizim için." dedi.

Fitiko Kumpanya tarafından sahnelenen oyunun müziklerini Berkay Yiğitaslan, maske tasarımını Kevin Casey, kostüm tasarımını Ülkü Şahin, ışık tasarımını Hasan Demir, koreografileri ise Fatma Sarı ve Ensar Gündüzay hazırladı.

"Vicdani'nin İçinde Bir Hissikablelvuku" ayrıca 1 Mart'ta Kadıköy Boa Sahne'de izlenebilecek.

