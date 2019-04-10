"Vicdanları rahatlatacak kararlar bir an önce alınmalı"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçim sonuçlarına yönelik tartışmalara ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu çok ivedi bir biçimde yasalara uygun hareket etmeli ve toplumun beklediği, vicdanları rahatlatacak kararları bir an önce almalıdır." dedi.

Temelli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimin üzerinden 10 gün geçmiş olmasına rağmen sonuçlarının hala tartışıldığına dikkati çekerek, konunun bu denli tartışılmasının arkasında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) basiretsizliğinin bulunduğunu savundu.

YSK'nin anayasal bir kurum olduğuna işaret eden Temelli, "YSK çok ivedi bir biçimde yasalara uygun hareket etmeli ve toplumun beklediği vicdanları rahatlatacak kararları bir an önce almalıdır." diye konuştu.

Hiçbir itirazlarının kabul görmediğini belirten Temelli, "İlkesel olarak seçim sonuçlarına olan itiraza eşit, adil bir tepkiyi, çözümü YSK var edebilseydi bugün belki de birçok tartışmanın önüne geçilebilecekti." ifadesini kullandı.

Temelli, gazetecilerin İstanbul'daki seçim sonuçlarına itiraza yönelik sorusuna, "Bir oy yeterlidir. Seçim sistemi böyle kurgulanmıştır. İstanbul'da 14 bin oy ciddi bir farktır. Bir oy bile sonucu netleştirir." yanıtını verdi.

