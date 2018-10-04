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Vicdansız adam sokakta yürüyen köpeği tekmeledi

İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenlerin içini sızlattı. Vicdansız adam, sahibi tarafından gezdirilen köpeği tekmeledi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüde, sahibinin gezdirdiği köpek, hiç ummadığı bir anda vicdansız bir adamın saldırısına uğruyor. Köpeğe tekme atan adam daha sonra hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Neye uğradığı şaşıran kadının yaşadığı şok ise kameraya yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya köpek kadın

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