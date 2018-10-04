Vicdansız adam sokakta yürüyen köpeği tekmeledi

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüde, sahibinin gezdirdiği köpek, hiç ummadığı bir anda vicdansız bir adamın saldırısına uğruyor. Köpeğe tekme atan adam daha sonra hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Neye uğradığı şaşıran kadının yaşadığı şok ise kameraya yansıyor.
ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama
Diyanet'ten 'faiz' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!
Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış
Öğrencisiyle ilişkiye girdi, hamile kaldı! Ayrılmak istediğinde ise...
Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
İnsan Ken bebek sözünü tutamadı! İşte son hali
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum