Vicdansız adam sokakta yürüyen köpeği tekmeledi

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüde, sahibinin gezdirdiği köpek, hiç ummadığı bir anda vicdansız bir adamın saldırısına uğruyor. Köpeğe tekme atan adam daha sonra hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Neye uğradığı şaşıran kadının yaşadığı şok ise kameraya yansıyor.

