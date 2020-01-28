Vicdansız baba 'çiftlikte çalışamıyor' diye kızını açlıktan öldürdü!

28 yaşındaki Seth Welch isimli aynı zamanda çiftlik sahibi adam 2018 yılında öz kızını öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı. Adamın mahkemesi sonuçlandı ve ömür boyu hapis cezası aldı.

Mahkeme sırasında zavallı bebeğin cesedi jürilere gösterildi. Küçük kız açlıktan ölmüştü.

Ancak jüriyi asıl çileden çıkaran vicdansız babanın savunması oldu. Zira adam yaptığının 'doğal seçilim' olduğunu 'bu hayatta zayıflara yer olmadığını' ve 'güçlülerin zayıfları yiyeceğini' belirtti.

Aynı suçlamayla küçük çocuğun annesin Tatiana Fusari'nin de önümüzdeki ay davası görülecek. Vicdansız ebeveynler dini inançları gereği doktorlara inanmıyor.

Vicdansız anne-baba bebeği yatağında öldükten saatler sonra fark etti. Doğduktan sonra sadece yarım kilo alabilen bebeği teşhis ederken doktorlar 10 aylık olduğuna inanamadı.

Çiftin iki çocuğu daha olduğu ve onların da sağlık durumlarının kötü olduğu belirtildi.

