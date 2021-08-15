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  4. Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

15.08.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir adam kızına asansörde tokat attı. Tokadın etkisiyle asansörün camı çatlarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu M.A. adlı kişi, havuzda fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle kızını havuz kenarında darp etti.

KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

Kızını eve götürmek isteyen şahıs, asansörde de ona tokat attı. Tokadın etkisiyle asansörün camı çatladı. O anlar anbean asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli M.A, Esenyut’ta bir sitede yakalanarak gözaltına alınırken, kız ise koruma altına alındı. Emniyette yapılan işlemlerde mağdur şikayetçi olmadı. Cumhuriyet Savcısı talimatıyla mağdur, avukat huzurunda ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edildi. Şüpheli şahıs ise, ifadesi alındıktan sonra Aile İçi Şiddet bürosuna teslim edildi. (İHA)

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kadına şiddet Tokat
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