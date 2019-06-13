Vicdansız hırsız, engellinin motosikletini çaldı

“Kolum, kanadım kırıldı”

Yüzde 88 engelli raporu bulunan ve engelli maaşıyla geçinen Budamcı, bir an önce motosikletinin bulunmasını istiyor. Bir hayırsever tarafından 2 yıl önce kendisine verilen motosikletinin çalınmasıyla zor duruma düştüğünü söyleyen Budamcı, motosikletinin kendisinin kolu kanadı olduğunu kaydetti. Oğlu Mustafa Budamcı’nın evinde ikamet eden baba Budamcı, çalınan motosikletinin bir an önce bulunması için yetkililerden yardım bekliyor. Sağlık sorunları nedeniyle her gün hastaneye gitmesi gerektiğini ifade eden Budamcı, motosikletinin çalınmasıyla hastaneye gidemediğini ve sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini dile getirdi.

Önce sol ayağını kaybeden şimdi de sağ ayağını yitirme tehlikesiyle karşılaşan Budamcı, talihsizliklerin peşini bırakmadığını belirterek, “Ben yüzde 88 oranında engelliyim. 20 yıldır şeker hastasıyım ve bu sebeple 5 yıl önce sol bacağım kesildi. Diğer ayağım da kesilebilir. Bir engelli motosikletim vardı, talihsizlikler beni buldu. Hırsızlar onu çaldılar. Pazar günü sabah saatlerinde motosikletim çalındı. Ben 3 günden beri ne hastaneye gidiyorum, ne de gelebiliyorum. Motosikletimin çalınmasıyla çok mağdurum. Yetkililerin bu konuya el atmasını istiyorum. Kolumu kanadımı kırdılar. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden, Şahinbey Belediyesinden bana bir yardım eli uzatılmasını istiyorum. Motorumun bulunmasını istiyorum. Yenisini alacak gücüm de yok. Benim elimi ayağımı çaldılar. Motosikletimin olmaması nedeniyle hiçbir işimi yapamıyorum. Sağlık sorunları da peşimi bırakmıyor. Ne yapacağımı şaşırdım, yatağa mahkum kaldım, elimi ayağımı kırdılar” diye konuştu.



