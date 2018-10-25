Vicdansız hırsız kamerada

ELİNDEN PARAYI ALIP KAÇTI Alışverişi tamamlayan yaşlı adam eve doğru gitmeye başladı. Bu arada yaşlı adamı takip eden bir kişi, bina girişinde Selahattin Karaşin'e kendisini oğlu Ali Karaşin'in arkadaşı olarak tanıttı. Yaşlı adamın güvenini kazanan kişi, oğluna borcu olduğunu ve bu borcu ödemek istediğini söyledi. Yaşlı adam ile birlikte Karaşin ailesinin yaşadığı binaya giren bu kişi, yaşlı adama bozuk parası olup olmadığını sordu. Yaşlı adam da bozuk parasının olduğunu ifade ederek cebinde bulunan paraları çıkardı. Vicdansız kişi, yaşlı adamın elinden bin 300 lirayı kaptığı gibi hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

YAŞLI KADIN BÜYÜK KORKU YAŞADI

Selahattin Karaşin'in eşi Emine Karaşin (84) şahit olduğu olay karşısında büyük bir korku yaşadı. Neye uğradığını şaşıran Karaşin çifti, telefona sarılarak çocuklarına haber verdi. Kısa sürede eve gelen Ali ve Hasine kardeşler, baba Selahattin Karaşin'in olayı anlatması üzerine hemen polise haber verdi. 85 yaşındaki Selahattin Karaşin, yaşadıklarından dolayı korkmadığını belirterek “Yanıma geldi ve bana 'Sen Ali'nin babası mısın?' diye sordu. Ben de evet dedim ve neden sorduğunu söyledim. Kendisi oğluma borcu olduğunu, bu borcu bana verip veremeyeceğini sordu. Ben de verebileceğini söyledim. Beraber eve geldik. Burada bana bozuk paramın olup olmadığını sordu. Ben de 'var' diyerek cebimde bulunan parayı çıkarttım. O esnada elimden kaptığı gibi kaçtı" dedi.

Selahattin Karaşin'in eşi Emine Karaşin ise yaşadıklarından dolayı çok korktuğunu söyledi. Olayın yaşandığı saatlerde kendisinin işte olduğunu belirten Ali Karaşin (53), ablasının haber vermesiyle yaşanan olaydan haberdar olduğunu dile getirdi. Karaşin, eve geldiğinde anne ve babasının panik içerisinde olduğunu ifade etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)



