Vicdansız hırsızlar, 30 bin liralık ürünle beraber sadaka kutusunu da çalmış

Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Esenkent Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Beyaz bir otomobil ile marketin önüne gelen hırsızlardan biri otomobilden inerek marketin demir kapısındaki asma kilidi kırdı. Kilidi kıran hırsız, otomobile binerek beklemeye başladı. Saat 01.00 sıralarında otomobilden inerek kilidini kırdıkları kapıdan içeri giren hırsızlar, sigara, kahve, kuruyemiş ve süt ürünlerinin bulunduğu reyonları boşalttı. Arkalarında iz bırakmak istemeyen hırsızlar, marketin güvenlik kameralarının kayıt edildiği bilgisayar kasasını da çaldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın yaşandığı marketin bulunduğu sitenin güvenlik kameraları ise hırsızlık anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde beyaz bir otomobilin marketin önüne yanaştığı ve araçtan inen hırsızın marketin asma kilidini kırıp araca geri döndüğü görülüyor. Otomobil içerisinde bir saatten fazla bekleyen üç hırsız, saat 01.00 sıralarında araçtan inerek markete giriyor. 3 dakikada piyasa değeri 30 bin liradan fazla olan sigara, kuruyemiş, kahve ve süt ürünlerini çalan hırsızlar, ayrıca marketin güvenlik kamera görüntülerinin tutulduğu bilgisayar kasasını ve SMA'lı bir çocuk için para toplanan sadaka kutusunu da çalıyor. Hırsızlar daha sonra geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor.