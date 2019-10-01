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Vicdansız sürücü başka bir aracın çarpıp yola düşürdüğü yayanın üzerinden geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama önce bir araç çarparken daha sonra yere savrulan yaşlı adamın üzerinden bir kamyonet geçti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama önce bir araç çarparken daha sonra yere savrulan yaşlı adamın üzerinden bir kamyonet geçti. Talihsiz adam olay yerinde yaşamını yitirirken kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul’da kamet eden ve yaz aylarını Alanya’daki evinde geçiren Ahmet Ural (87), yürüyüş yapmak için yolun karşısına geçmek istedi. Yola adımını atan Ural’a Şükrü D. idaresindeki 07 VZ 769 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ural, yerde yatarken sürücüsü ve plakası belli olmayan ve görgü tanıklarını ifadelerine göre kamyonet olduğu belirlenen bir araç Ural’ın üzerinden geçti. Ural, olay yerinde hayatını kaybederken kamyonet sürücüsü hiç durmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de Ahmet Ural’ın öldüğünü belirlerken polis ve jandarma ekipleri olay yerinden kaçan kamyonetin bulunması için çalışma başlattı. Sürücü Şükrü D. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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