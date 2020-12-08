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Vicdansız sürücü köpeğe çarpıp arkasına bile bakmadan kaçtı

08.12.2020 17:00 | Son Güncelleme:
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Antalya’da vicdansız sürücünün çarpıp kaçtığı sokak köpeği telef oldu.

Antalya’da vicdansız sürücünün çarpıp kaçtığı sokak köpeği telef oldu. Sürücünün köpeğe çarpıp hiç durmadan yoluna devam ettiği o anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
Olay bugün öğle saatlerinde Antalya’nın merkez Kepez ilçesi Sütçüler mahallesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan köpek, yolan geçmekte olan bir cipin altında kaldı. Köpeğin üzerinden geçen cip sürücüsü, yoluna hiç durmadan devam ederken, sokak köpeği telef oldu. Köpeğin karşıya geçmeye çalıştığı anlar, cipin çarpması ve yoluna devam etmesi ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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