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Vicdansız sürücü köpeğe çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

19.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kullandığı araçla köpeğe çarpan sürücü, durmadan yoluna devam etti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kullandığı araçla köpeğe çarpan sürücü, durmadan yoluna devam etti. Yaralı köpek ise kanlar içerisinde saatlerce olay yerinde yardım edilmesini bekledi.
Şuhut’ta seyir halindeki kamyon köpeğe çarparak yardım edeceği yere arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Kanlar içerisinde kalan köpek yardım edilmeyi beklerken çevredeki vatandaşların ilgisizlikleri ise gözlerden kaçmadı.
Olayı gören Halil İbrahim Doğanay, konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Köpeğin yaralı halini ben gördüm. Koştum plakayı göremedim, ama kamyondu. Kamyondaki adam yaralı köpek ile ilgilenmedi hızlıca kaçtı gitti" dedi.

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