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Vicdansız sürücü öldürüp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, yolun karşı tarafından geçmeye çalışan yaya, bir aracın vurması sonucu hayatını kaybetti.

Adıyaman’da, yolun karşı tarafından geçmeye çalışan yaya, bir aracın vurması sonucu hayatını kaybetti. Yayaya çarpan araç sürücüsü, yayayı yol kenarında bırakıp olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında gece saatlerinde işten çıkarak evine dönen 3 çocuk babası 49 yaşındaki Aziz Ök’e, sürücüsü ve plakası halen tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aziz Ök, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanılan olay sonrasında kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü, Aziz Ök’ün cesedini yol kenarında bırakarak olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Sabah saatlerinde yol kenarında Aziz Ök’ün cansız bedeniyle karşılaşan vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ök’ün öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Ök’ün cesedi daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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