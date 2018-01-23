Vicdansız! Yeni doğan bebeğini çöpe attı o anlar güvenlik kameralarına böyle yakalandı

Çin'de yaşanan bu olay kan donduran cinsten. Çin'de doğduktan 2 saat sonra babası olduğu tahmin edilen bir adam tarafından çöp konteynerine bırakılan bebek, duyarlı bir kadın tarafından kurtarıldı. Adamın bebeği bırakıp kaçtığı anlar saniye saniye kaydedilirken polise verdiği ifadesi ise şaşkına çevirdi.

Çin'in Xuanwe kentinde akılllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kız arkadaşının doğum yapmasından saatler sonra bebeği çöp konteynerine bırakan adam, elleri cebinde hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti.

Görüntü kayıtları incelendikten sonra kıskıvrak yakalanan adam polise verdiği ifadede ''bebek doğduğunda mosmordu, kız arkadaşımla hasta olduğunu düşündük. Bu yüzden çöpe attım''dedi.

Saatlerce çöpte kalan bebeğin ağlamalarını duyan yaşlı bir kadın ise bebeği en yakın hastaneye götürdü. Bebeğin hiçbir sağlık problemi yaşamadığı, morluğun soğuktan kaynaklandığı ifade edildi. Annenin hamilelik boyunca hiç doktora gitmediği, babanın cezaevine annenin ise kefaletle serbest bırakıldığı ifade edildi. Bebekse sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındı.