Vicdansızlar bebeği cami avlusuna bırakıp kaçtı

Ankara’da Balgat Merkez Camii avlusuna bırakılan bebek, donmak üzereyken cemaat tarafından bulundu. Polis ise bu vicdansızlığı yapan kişi ya da kişileri arıyor.

Görenlerin ve duyanların yüreğini sızlatan olay, Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi’nde bulunan Balgat Merkez Camii’nde yaşandı. Sabah namazını kılan cemaat, çıkışta avluda siyah bir çanta buldu. Çantanın fermuarını açan cemaat battaniyeye sarılmış 5 günlük kız bebekle karşılaştı. Cami cemaati, üzerine dua ve ayet yazılı kağıtlar ile biberon konan bebeği hemen cami içerisine alarak ısıtmaya çalıştı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildikten sonra bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk yapılan sağlık kontrolünün ardından durumu düzelen bebeği avluya bırakanlar hakkında polis araştırma başlattı. İncelemeler neticesinde bebeği camiye yabancı uyruklu kişilerin bıraktığı anlaşıldı.

