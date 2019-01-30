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Vicdansızlar bebeği cami avlusuna bırakıp kaçtı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 20:58 | Son Güncelleme

Ankara’da Balgat Merkez Camii avlusuna bırakılan bebek, donmak üzereyken cemaat tarafından bulundu.

Ankara’da Balgat Merkez Camii avlusuna bırakılan bebek, donmak üzereyken cemaat tarafından bulundu. Polis ise bu vicdansızlığı yapan kişi ya da kişileri arıyor.
Görenlerin ve duyanların yüreğini sızlatan olay, Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi’nde bulunan Balgat Merkez Camii’nde yaşandı. Sabah namazını kılan cemaat, çıkışta avluda siyah bir çanta buldu. Çantanın fermuarını açan cemaat, battaniyeye 5 günlük kız bebekle karşılaştı. Cemaat üyeleri, üzerine dua ve ayet yazılı kağıtlar ile biberon konan bebeği hemen cami içerisine alarak ısıtmaya çalıştı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildikten sonra bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk yapılan sağlık kontrolünden sonra durumu düzelen kız bebeği avluya bırakanlar hakkında polis araştırma başlattı. İncelemeler neticesinde bebeği camiye yabancı uyruklu kişilerin bıraktığı anlaşıldı.

"Isıtınca hareket etmeye başladı"
Olay sabahında duruma şahit olan cami cemaatinden bir vatandaş, “Sabah buraya 6.30 gibi namaz kılmaya gelmiştik. İlk başta bir şey yoktu. Namazı kıldık camiden çıktık ve baktık ki cami çıkışında bir valiz duruyor. Valizi içeri aldık içinden bebek çıktı. İmamın odasına götürdük ısıttık, hareket etmeye başladı. Valizi karıştırdık içerisinden 30.12.2018 tarihli 2 adet Kırşehir-Ankara bileti çıktı. Polise telefon ettik, gelip aldı” dedi.
Cami cemaatinden Rıfat Yalçıner ise olayı mahalleliden duyduğunu belirterek, “Sabah namazını müteakip, cemaat çocuğu fark ediyor. Durumu polise haber veriyorlar. Sağlık görevlileri de geliyor ve çocuğu alıp hastaneye kaldırıyorlar. Duyumlarıma göre çocuğun durumunun da iyi olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

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