Vicdansızlar Grand Kartal Oteli'nde ölenlerin ailesini arayıp dalga geçiyordu: Adliyeye sevk edildiler

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere yönelik çirkin ve ahlak dışı ifadeler kullandığı, yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve acılı aileleri arayarak istismarda bulunduğu gerekçesiyle Nevşehir’de gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yangında vefat edenlere yönelik eylemleri nedeniyle gözaltına alınan F.A.’nın (20), Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü için Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürülen şüpheli, ardından adliyeye sevk edildi.

F.A.’nın, yangında vefat edenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu belirlendi.

ARAYIP DALGA GEÇMİŞLERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlere bir sosyal medya platformu üzerinden çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği, onların ve yakınlarının kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve acılı aileleri arayarak istismarda bulunduğu iddia edilen kişiler hakkında işlem yapıldığını duyurmuştu. Aksaray’da ikamet eden B.M.D. (21), Nevşehir’de ikamet eden F.A. (20) ve Bitlis’te ikamet eden D.D. (19) adlı şüphelilerin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

(İHA)