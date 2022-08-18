HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği torbaya koyup, bagajın üzerine bıraktılar

Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği torbaya koyup, bagajın üzerine bıraktılar

18.08.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da meydana gelen olayda, park halindeki aracın bagaj kapağında torba içine konulmuş bir bebek bulundu. Yeni doğan ve göbek kordonunun bile üzerinde olduğu görülen bebek, çevredekilerin fark etmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebeği muayene eden Dr. Ramazan Keçeci, ''Bebeğimiz geldiğinde hipotermiye maruz kalmış, uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Şu an sağlığı, geldiğine göre daha iyi durumda'' dedi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.

Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği torbaya koyup, bagajın üzerine bıraktılar

Olay, saat 08.30 sıralarında, Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği görenler, polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen alınan bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hipotermiye maruz kaldığı belirlenen kız bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

Screenshot_19

''HİPOTERMİYE MARUZ KALMIŞTI''

Bebeği muayene eden Dr. Ramazan Keçeci, “Miadında doğduğunu tahmin ettiğimiz bebeğimiz geldiğinde tabi biraz da hipotermiye maruz kalmıştı ve uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Biz gerekli ilk müdahaleleri yaptıktan sonra bebeğimizi muayene ettik. Şu an sağlığı, geldiğine göre daha iyi durumda. Tabi birtakım incelemeler yapacağız ve tetkikler planlayacağız. Sonrasında inşallah sosyal hizmetlerle de görüşüp bebeğimizi daha sağlıklı bir yuvaya kavuşmasını sağlayacağız. Şu an için bebeğimiz iyi, vücut ısısı normale geldi ve beslenebiliyor ama şu an için ekstra çok fazla bir tedaviye ihtiyacı yok gözüküyor bebeğimizin” dedi.

Polis ekipleri, bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Screenshot_20

Screenshot_21

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Erdoğan'dan AK Partililere hediye saat" iddiasına sert yanıt"Erdoğan'dan AK Partililere hediye saat" iddiasına sert yanıt
Hepsi bir oldu! Dehşete düşüren damat cinayeti: Önce kaza yaptırdılar, uçuruma yuvarlanınca yanına gidip... Hepsi bir oldu! Dehşete düşüren damat cinayeti: Önce kaza yaptırdılar, uçuruma yuvarlanınca yanına gidip...
Türkiye'den bidon bidon yağ taşıdılarTürkiye'den bidon bidon yağ taşıdılar
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Melih Gökçek'ten tarihi bir gaf daha! Beşiktaş...

Melih Gökçek'ten tarihi bir gaf daha! Beşiktaş...

'Yamyam' geliyor! Bugün ve yarın için uzmanlar uyardı

'Yamyam' geliyor! Bugün ve yarın için uzmanlar uyardı

İlginizi Çekebilir

Yediğiniz an kas yapar

Yediğiniz an kas yapar

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.