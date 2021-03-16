HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vicdansızlığın böylesi görülmedi: Parktaki çam fidanları baltayla katledildi

Vicdansızlığın böylesi görülmedi: Parktaki çam fidanları baltayla katledildi

16.03.2021 15:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki bir parktaki 30 çam fidanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce baltayla kesilerek katledildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki bir parktaki 30 çam fidanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce baltayla kesilerek katledildi. Belediye personeli ise sabah geldiğinde kötü bir manzarayla karşılaştığını söyledi.
Yahşihan ilçesinde belediye binasına 100 metre uzaklıktaki Gazi İsmail Erkoç parkını çevreleyen 30 çam fidanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilerek katledildi. Sabah parka gelen belediye personeli Enes Koçlar, kesilmiş bir şekilde çam fidanlarının yerde olduğunu gördü. Daha sonra durumu birim amirlerine bildirdi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da parkta incelemelerde bulundu. Ağaçları katledenlerin bulunması için belediye olarak ilgili adli mercilere şikâyetçi olunacağı belirtildi.

“Bu sabah kötü bir manzarayla karşılaştım”
Olayı İHA muhabirine anlatan belediye personeli Enes Koçlar, “Vatandaşlarımızın parkta daha iyi bir vakit geçirebilmesi için her gün elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bugün de sabah parkın temizliğini yapmaya geldiğimde kötü bir manzarayla karşılaştım. Yaklaşık 30 tane ağacımızın ortadan ikiye kesilerek yerlere atılmış bir şekilde buldum. Hemen müdürlerime amirlerime haber verdim. Amirlerim de gerekeni yapacaktır” dedi.

“Hiçbir siyasi görüş bu ağaçlardan kıymetli değildir”
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Hiçbir siyasi görüş bu ağaçlardan daha kıymetli değildir. Ağaçlar bizlere tertemiz hava, ciğerlerimize oksijen ve nefestir. Bizler Yahşihan Belediyesi olarak yeşil alanlar oluşturmaya çalışırken kimileri bunlara zarar vermek istiyor. Gazi İsmail Erkoç Parkımıza zarar veren kişi veya kişilerin belediyemiz ile ya da şahsımla bir sıkıntısı var ise rica ediyorum gelip bizlerle paylaşsın. Bu şekilde doğaya zarar vermek bizlere yakışmaz” ifadesi kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Kaşar peynirinden çıkanı görünce şoke olduKaşar peynirinden çıkanı görünce şoke oldu
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
1/

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Avrupa'da aşı krizi patladı! Şimdi ne olacak?

Avrupa'da aşı krizi patladı! Şimdi ne olacak?

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağıya atmıştı! İstenen ceza belli oldu

Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağıya atmıştı! İstenen ceza belli oldu

Test sonucu pozitif çıkan öğrencilerin sınıfları karantinaya alındı!

Öğrencilerin test sonucu pozitif çıktı! O sınıflar karantinada

Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi ne demek?

Yorgun mermi nedir?

Park tartışması kavgaya dönüştü: Sizi burada barındırmayacağım

Bursa'da park tartışması kavgaya dönüştü

AFAD duyurdu! Afyonkarahisar'da 3 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da korkutan deprem

Vaka görülen lisede eğitime ara verildi

Vaka görülen lisede eğitime ara verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.