HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Vicdansızlığın bu kadarı! Acı dolu seslere koştular... Arkasına bile bakmadı

Vicdansızlığın bu kadarı! Acı dolu seslere koştular... Arkasına bile bakmadı

30.06.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde “Böyle vicdansızlık olmaz” dedirten bir olay yaşandı. Bir sürücü yolda uyuyan köpeği ezdi. Ardından arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Köpeğin acı acı havlamalarına ise mahalleli koştu. Can havliyle bölgeden uzaklaşan köpek daha sonra bulunarak veteriner tarafından tedavi edildi. Olayla ilgili konuşan mahalle sakinleri "Uykusunda ağladı. Şimdi yanımızda duruyor. O görüntüyü görünce çok kötü olduk." ifadelerini kullandı.

Vicdansızlığın bu kadarı! Acı dolu seslere koştular... Arkasına bile bakmadı

Aziziye Mahallesi 359. Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Derya Akol ve Taner Akol tarafından sahiplenilen sokak köpeği Dolly sokakta uyuduğu esnada araç üstünden geçerek ezdi. Sürücü arkasına bile bakmadan yoluna devam ederken, köpeğin acı acı havlamaları üzerine mahalle sakinleri dışarı çıktı. Vatandaşlar ne yapacağını bilemezken köpek, can havliyle bölgeden uzaklaştı. Sahipleri tarafından parkta bulunan köpek, veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

SÜRÜCÜNÜN VURDUMDUYMAZLIĞI KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın köpeğin üzerinden geçmesi, köpeğin can havliyle kalkması, havlamaları duyan mahalle sakinlerinin ise dışarı çıkması yer alıyor.

AW658711_02

"UYKUSUNDA AĞLADI"

Sahiplendiği köpeğin başına gelenleri öğrenince üzüldüğünü aktaran Derya Akol, "Biz, köpekler kendi aralarında havlıyor diye dışarı çıkmadık. Sonra eşim sabah çıktığında köpeği bulamayınca yakınlardaki parkta görmüş, kalçası parçalanmış halde. Gece komşular veteriner hekimi aramışlar bulamamışlar. Uykusunda ağladı, kapının önüne getirdik şimdi yanımızda duruyor. Ciğerim yandı, içim yandı, ağzımda yaralar çıktı. İnşallah plakayı buluruz, bulursak eğer yıllar da sürse ben bunun davasını açacağım, peşini bırakmayacağım” dedi.

AW658711_03

"O GÖRÜNTÜYÜ GÖRÜNCE ÇOK KÖTÜ OLDUK"

Köpeği parkta yaralı halde bulan Taner Akol, “Bulduğumda sol arka bacağında yara vardı. Elletmiyordu kendisini, eve döndüm ve tasma ile ağızlık almaya geldim. Evden çıktığımda kapıya kadar gelmişti, çünkü bize çok bağlıydı. Aldığımız gibi veteriner hekime götürdük, durumu ağırmış yani dışardan görünenden daha ağırmış. Biz önce buradaki isteksizlik sebebiyle gayrı ihtiyari olarak dayak yediğini düşündük, asıl olayı bilmiyorduk. Sonrasında hayvanla ilgilendik daha sonrasında karakola giderek beyanda bulunduk. Yavrucağa vuruyor, o görüntüyü görünce çok kötü olduk. İkimiz de uyuyamadık zaten eşimin ağzında yaralar çıktı” diye konuştu. (İHA)

AW658711_04

AW658711_05

AW658711_06

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Para çekmek isteyenler şoke oldu! ATM'leri tek tek dolaşıp...Para çekmek isteyenler şoke oldu! ATM'leri tek tek dolaşıp...
Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu CHP'den istifa ettiAykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu CHP'den istifa etti
NATO zirvesine damga vuran olayNATO zirvesine damga vuran olay
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İlk açıklama geldi

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İlk açıklama geldi

Asgari ücretliler nefesini tuttu! Üç senaryo...

Asgari ücretliler nefesini tuttu! Üç senaryo...

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

NATO Zirvesi sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

NATO Zirvesi sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ankara'yı yine sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'yı yine sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti

Kız kardeşimden uzak durmasını söylemek için gittim

Kız kardeşimden uzak durmasını söylemek için gittim

İlginizi Çekebilir

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.