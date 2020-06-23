Vicksin Faydaları ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Üretimi devam eden en eski ilaçlardan biri olan Vicks, 1890 yılında piyasa sürülmüştür. Kuzey Carolina’lı eczacı Lunsford Richardson'ın kendi karışımı olan 21 adet ilacı piyasaya sürmesiyle başlayan yolculuk, 1918-1919 yılında İspanya'daki grip salgınının Amerika'ya yayılması sırasında ilacın iyileştirici etkilerinin görülmesiyle devam etmiştir. Türkiye'ye ise ilk olarak 1968 yılında girmiştir. Kafur, hindistan cevizi yağı, mentol, okaliptüs yağı, vazelin, timol, terebentin yağı ve sedir ağacı yaprağı yağı karışımı olan Vicks, çoğu insan tarafından keski kokusu ile bilinir. Genzi yakacak kadar şiddetli olan kokusu sayesinde burun tıkanıklıkları başta olmak üzere solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Vicks'in içeriğindeki maddelerin çoğu uçucu yağlar kategorisindedir. Merhemin kendisi de ürettiği ısı ile buharlaşma özelliğine sahiptir. Sürüldüğü bölgeden havaya karışarak bir süre sonra etkisini yitirir. Vicks'in karışımı düşünüldüğünde her biri birbirinden etkili yağların ve bitkisel maddelerin kullanıldığı görülür. Böylece merhemin sağladığı faydaların çeşitliliği de artar.

Neredeyse bir asırdır kullanılan ve dünyanın en çok bilinen ilaçları arasında bulunan Vicks'in bilinen etkilerinin yanında bilinmeyen özellikleri de vardır. Kapı gıcırtılarını gidermekten, tırnak mantarlarının tedavisine kadar geniş bir alanda Vicks'in özelliklerinden faydalanılabilir. Vicksin Faydaları ve Kullanılabileceği Alanlar 1. Tırnak mantarını tedavi eder Tırnak mantarları, tırnaklarda sararma ve kalınlaşma şeklinde kendini gösterir. Vicks ise antibakteriyel ve antimikrobiyal etkileri sayesinde bu mantarlar üzerinde etkili bir silahtır. Vicks'i bu alanda kullanmak istiyorsanız önce tırnağınızı güzelce yıkayın ve kurulayın. Mantarlı tırnağınızı kremi sürün ve üzerini kapatın. Bu uygulamaya mantar geçene kadar günde iç kez olacak şekilde devam edin. Yaklaşık iki hafta içerisinde mantarlı tırnağın rengi açılmaya başlar. Ayak ve elde oluşan cilt mantarlarında ise eğer mantar açık yara şeklinde değil ise mantarın daha hızlı iyileşmesi için üzerine Vicks sürülebilir. 2. Baş ağrısını giderir Vicks'in temel bileşenlerinden biri olan mentol ve okaliptus baş ağrılarının giderilmesinde etkilidir. Özellikle strese bağlı ani gelişen baş ağrılarında Vicks'in rahatlatıcı etkisi ağrının dinmesini sağlar. Stres kökenli ağrılar çoğunlukla enseden başlar, boyundan devam ederek alın ve şakak kısımlarında toplanır. Ense adalelerinin stres nedeniyle kasılması ağrıyı tetikler. Bu bölgede bulunan kasların gevşetilmesinde Vicks önemli bir etki gösterir. Baş ağrısı için şakaklara, alna veya ense köküne bir parça Vikcs ile masaj yapmak ağrının hafiflemesini sağlar.

3. Soğuk algınlığını geçirir Vicks'in yaygın kullanım alanlarından biri de soğuk algınlığına karşıdır. Sırtınıza ve göğsünüze Vicsk sürdükten sonra iki bölgeyi de bir havlu ile kapatın. Bir diğer kullanım şekli ise yatmadan önce topuklara Vicks sürüp çorap giyerek uyumaktır. Vicks'in sinüsleri ve tıkalı bronşları açması için bir kaba sıcak su koyduktan sonra içerisine bir miktar Vicks ekleyin ve suyun buharını soluyun. Bu yöntem, sinüzit ve grip gibi nedenlerle oluşan burun tıkanıklıklarının açılmasında etkilidir ve nefes almayı kolaylaştırır. Bu işlem sırasında gözleri kapatmak, gözlerin yanmasını ve yaşarmasını engeller. 4. Uyku kalitesini artırır Kaliteli uyku hem bedensel hem de zihinsel dinlenmenin anahtarıdır. Rahatlamayı sağlayan ve stresi azaltan etkisiyle Vicks, uyku kalitesini de artırır. Vicks'in ana bileşenlerinden biri naneden elde edilen mentoldür. Mentol ferahlatıcı etkisiyle zihni yatıştırır. Aynı zamanda kremin burun açan etkisi de nefes almayı kolaylaştırır. Yatak odasının bir köşesine Vicks'e batırılmış bir parça pamuk ya da kaynamış suyun içerisinde Vicks koymak kokunun oda içerisine yayılıp etkisini göstermesi için yeterlidir.

5. Sivrisinekleri, bitleri ve böcekleri uzaklaştırır Yaz aylarının en büyük sorunlardan biri de sivrisineklerdir. Isırdıkları yerin kabarıp ve kaşınmasına neden olan bu hayvanlar keskin kokulardan hoşlanmazlar. Piyasada sivrisineklere karşılı etkili ürünler satılıyor olsa da kimyasalların zararlarından kaçmak isteyenler için Vicks, ideal çözümlerden biridir. Bir parça Vicks'in vücudun bir bölgesine, odanın bir köşesine konulmasıyla sivrisinekler uzaklaştırabilir. Kafur, Vicks'in ana malzemelerinden biridir. Bu madde özellikle çocuklara bit bulaşmasını engellemek ve bitleri kovmak için üretilen ürünlerde kullanılır. 6. Böcek ısırıklarının kaşıntısını hafifletir Bit, pire, sivrisinek, kara sinek ya da herhangi bir sinek tarafından ısırılmak, çoğu insanda kaşıntı ve kabarıklık sorununu beraberinde getirir. Sineklerin ve haşerelerin ısırdıkları noktaya karşı vücudun hassasiyet geliştirmesine bağlı olarak oluşan kaşıntı hissi, ilgili bölgenin üzerine bir parça Vicks sürülerek geçirilebilir. Ferahlatıcı etkisiyle kaşıntı sorununu giderir. 7. Çatlamış dudaklara iyi gelir Soğuk ve rüzgar, dudakların çatlamasına ve kötü görünmesine yol açar. Kışın gelmesiyle birlikte başlayan bu sorunun önüne geçebilmek için kullanılan nemlendiricilere alternatif olarak Vicks'ten faydalanılabilir. Az bir miktarda Vicks, dudaklara sürüldüğü zaman en üst katmandaki ölü deriyi atarak dudakların nemlenmesini sağlar. Tabii bu uygulama sırasında Vicks'in ağız içiyle temas etmemesine dikkat etmekte fayda vardır.

8. Sivilceleri kurutur Siyah nokta ve sivilce problemlerini hayatının bir döneminde yaşamayan yoktur. Çeşitli kozmetikler, karışımlar, maskeler deneyip bu sorunlarından kurtulamayanlar alternatif olarak Vicks'in sivilcelere faydaları olmasından yararlanabilirler. Vicks'in içerisinde bulunan timol, kuvvetli bir antiseptik ve antimikrobiyal maddedir. Bu sayede, düzenli olarak uygulandığında ciltteki bu problemleri giderir. 9. Kedi tırmıklarını engeller Kedilerle aynı evde yaşamak keyiflidir ancak bir o kadar da yıpratıcı yönleri vardır. Kediler, tırnaklarını kaşımak için çoğu zaman mobilyalar, kapılar, pencereler, halılar gibi tırnaklarını geçirebilecekleri eşyaları kullanırlar. Bu eşyaları tırnaklamalarını engellemek için ise eşyaların üzerine bir parça Vicks sürmek yeterli olur. 10. Kötü kokuları giderir Vicks'in en güzel yönlerinden biri de güzel kokması ve bu kokunun baskın bir karakteri olmasıdır. Kafur, mentol ve okaliptüs üçlüsünün etkisi olan kokusunun istenmeyen kokuları bastırmakta üstüne yoktur. Bir para Vicks'in kokudan etkilenen bölgeye koyulması, kokusunun havaya yayılması için yeterlidir. Hatta kötü kokuların yayıldığı bir ortamda çalışmak veya bulunmak gerekiyorsa, burnun altına bir parça Vicks sürmek kokunun etkisini azaltacaktır.

11. Çatlamış topukları tedavi eder Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan sandalet ve terlik giyme telaşına dahil olan çatlamış topuk sorunu için de Vicks kullanılabilir. Vicks, kalınlaşmış derinin yumuşamasını ve topuk üzerinde bulunan ölü tabakanın daha kolay sökülmesini sağlar. Vicks'i topuklarınıza iki şekilde uygulayabilirsiniz. Birinci yöntemde ayaklarınızı topuk kısmındaki kalınlaşmış deri yumuşayana kadar suda bekletin ve ardından topuklarınızı törpüleyin. Topuklarınıza Vicks sürün ve çorap giyip yatın. Bir diğer yöntemde ise yatmadan önce topuklarınıza Vicks sürün ve üzerine yine çorap giyip yatın. Sabah suda beklettikten sonra yumuşayan topuklarınızı hafifçe törpüleyin. 12. Keneleri çıkartır Kenelerin hem vücuda yaklaşmasını önlemek hem de yaklaştığı durumda uzaklaşmasını sağlamak için Vicks kullanılabilir. Kene ısırıp yapıştığında ise bir parça pamuğa Vicks sürerek nazikçe üzerine ve etrafına bastırmak kenenin kokudan rahatsız olmasına ve vücuttan uzaklaşmasına neden olur. Böylece kene ısırdığı alanı bırakır ve zarar vermeden vücudu terk etmiş olur.

13. Kas ağrılarını giderir Spor yaparken incinme, yanlış bir hareket, yorgunluk gibi nedenlerle kas ağrısı sorunu yaşanabilir. Kas ağrılarını gidermek için onlarca ilaç vardır. Pek bilinmeyen ise Vicks'in de diğer ilaçlar kadar kas ağrılarına etki ettiği ve iyi bir kas gevşetici olduğudur. Ağrıyan bölgeye Vicks sürün ve daha iyi sonuç almak için üzerini havlu gibi bir malzemeyle kapatın. Kaslar kısa sürede yumuşar ve gerginlikleri azalır. 14. Kepek sorununu giderir Sedir ağacı yağı ve hindistan cevizi yağı saçlara parlaklık veren, saç derisini besleyen yağlar arasındadır. Terebentin de saç yapısını güçlendirerek, saç derisinde oluşan enfeksiyonları iyileştirir. Saç diplerine Vicks sürdükten sonra, bir süre beklenirse merhemin büyük bir kısmı buharlaşır. Sonrasında saçlar yıkanabilir ancak yıkama sırasında Vicks'in gözlere kaçmamasına dikkat edilmelidir. 15. Kapı gıcırtılarını giderir Kapı menteşeleri zamanla sürtünerek gıcırdamaya başlar. Yağları kullanmak bu durumda akla gelen ilk çözümdür. Vicks'in, oldukça rahatsız edici bir ses olan kapı gıcırtılarını geçirdiğini ise çoğu insan bilmez. Menteşelere sürülecek Vicks, gıcırdama sorununu anında keser ve etrafa da Vicks'in rahatlatıcı kokusu yayılır.

16. Cildi nemlendirir Kuruyan ciltlerin nemlendirilmesi için Vicks kullanılabilir. Hindistan cevizi yağı, sedir ağacı yaprağı yağı ve vazelin nemlendirme görevini yerine getiren üçlüdür. Peki Vicks yüze sürülür mü? Göz çevresine temas etmediği sürece yüze sürülebilir. Sürüldükten sonra buharlaşarak uçacaktır, bu nedenle temizlenmesine gerek yoktur. 17. Gözyaşı oluşumunu sağlar Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncularının ağlamaları gereken sahnelerde uyguladıkları yöntemlerden biri de göz altlarına Vicks sürmektir. Gözün içine kaçırmadan sürülen Vicks buharlaştıkça gözyaşlarının akmasını sağlar. Göz kapaklarına ve göz içine sürülmemelidir. 18. Morarmaları önler Düşme, çarpma, vurma sonrası cilt üzerinde morarmalar oluşabilir. Derinin alt tabakasında bulunan damarların hasar görmesine bağlı olarak oluşan bu morarmalar genellikle kendiliğinden geçer. Ancak bazı durumlarda morarma dışarıdan fark edilen bir bölgede oluşabilir. Bu morarmaları geçirmek için ilgili bölgeye küçük bir parça Vicks sürmek yeterlidir. Ancak Vicks sürülecek bölgede açık yara olmaması gerekir.

19. Siğilleri geçirir Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan siğilleri geçirmek için Vicks'in etkilerinden faydalanılabilir. Vicks, siğile neden olan virüsleri yok eder. Siğil probleminiz ortadan kalkana kadar siğilin üzerine Vicks sürün ve üzerini gazlı bez ile kapatın. Bu uygulamayı günde iki kez yapın ve her uygulama öncesi siğilin üzerini güzelce yıkadıktan sonra kurulayın. 20. Cilt çatlaklarını giderir Gebelik, kilo alıp verme gibi nedenlere bağlı olarak cilt üzerinde çatlaklar oluşabilir. Özellikle kadınların en büyük sorunlarından biri olan cilt çatlakları genellikle göbek çevresinde yoğunlaşır. Bu çatlaklara düzenli olarak Vicks sürmek, bir süre sonra çatlakların yok olmasını sağlar. Merhemi sürerken üç dört dakika boyunca çatlak olan bölgeye masaj yapılmalıdır. 21. Hayvanları uzaklaştırır Özellikle erkek kedilerin ve köpeklerin vücut salgılarıyla ortam belirleme, sınır çizme gibi bir huyu vardır. Kapı önleri, paspaslar, bahçe mobilyaları gibi yerlerde bu huylarını açığa çıkartabilirler. Bu alanlara Vicks sürerek onları bu huylarından vazgeçirmek mümkündür. Hayvanlar Vicks'in kokusundan hoşlanmazlar.

22. Egzama kaşıntısı Egzamanın en kötü yanlarından biri de geçmek bilmeyen kaşıntılara sebep olmasıdır. Çoğu yöntem bu kaşıntıları geçirmez ve egzama olan bölge kaşıntı nedeniyle yara içinde kalır. Egzama olan yeri yolarcasına kaşımaktansa Vicks'in kaşıntı önleyici etkisinden faydalanılabilir., Egzama Hakkında Daha Detaylı Bilgiler İçin: Egzama Hakkında Bilmeniz Gerekenler 23. Selülit tedavisi Bacaklarda rahatsız edici bir görünüm oluşturan selülitlerin giderilmesi için Vicsk kullanılabilir. Selülitli bölgeye Vicks sürdükten sonra üzerini streç filmle kapatın ve iki saat bekleyin. Düzenli uygulamayla bu bölgede incelme ve selülit görüntüsünün giderilmesi sağlanabilir. 24. Kulak ağrılarını hafifletir Bazı hastalıklar beraberinde kulak ağrısını da doğurur. Küçük bir pamuğun üzerine az bir miktar Vicks koyduktan sonra, bu pamukla kulağa tıkaç yapmak ağrıyı hafifletir. Günde birkaç kez bu uygulama yapılabilir. Ancak enfeksiyonun kendisini gideremez, sadece rahatlama sağlar. Vicks'in Bebeklerde Kullanımı Vicks merheminin soğuk algınlığı hastalıklarında bebeklerde kullanımı yaygın olsa da iki yaşından küçük bebeklerde bu ilacın kullanılması doğru değildir. Bu yaşta bebeklerde burun deliklerine Vicks sürülmesi ani kolaps adı verilen duruma yol açabilir. Nefes alamama ve dolaşım bozukluğu gibi etkileri olan bu durum, bebeği bir şok tablosu içine sokar.