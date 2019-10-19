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Victoria Beckham'dan cinsellik itirafı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

Victoria Beckham, konuk olduğu Joy Behar: Say Anything! programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Sunucu Joy Behar'ın David Beckham ile kaç yıldır birlikte oldukları sorusuna, "20 yıl!Buna inanabiliyor musun?" yanıtını veren Victoria Beckham sunucunun, David Beckham'ın fiziksel görünüşünden söz ederek bir kaç kez Yaşayan En Seksi Erkek unvanını kazandığını da hatırlatıp, "Onda seni cezbeden neydi?" diye sorması üzerine, "Biliyorsun, David inanılmaz derecede iyi görünüyor. Ama harika bir koca ve muhteşem bir baba. Hepimiz için gerçek bir ilham kaynağı. Çok çalışıyor. O benim ruh eşim olduğu için şanslıyım.

Birlikte uzun yıllar geçirdikten sonra o kişiyle iyi arkadaş olmalısın. Çünkü cinsel hayat... eh işte" dedi. Bu sözlerin ardından gülmeye başlayan Victoria Beckham "Bu konuda endişeniz olmasın" diyerek şaka yaptığını belirtme ihtiyacı da hissetti.


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Victoria Beckham David Beckham

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