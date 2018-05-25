Victoria Beckham neden hep asık suratlı?

Arkadaşlarıyla katıldığı etkinliklerde, eğlenceli buluşmalarda hep ciddi duruş sergileyen Victoria Beckham’ın yüzünün sırrı ne? Victoria Beckham, neden hiçbir zaman gülmediği konusunda suskunluğunu bozdu.
Victoria Beckham
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Meghan Markle ile Prens Harry’nin geçtiğimiz cumartesi yapılan düğününe katılan Victoria Beckham, verdiği asık suratlı pozlarıyla onu tanıyanları şaşırtmadı.
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Tüm davetlerde verdiği ciddi pozlarla bilinen moda tasarımcısı ve ikonu Beckham’ın neden hiç gülümsemediği merak konusuydu.
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2015 yılında Vogue dergisine verdiği röportajda, “İçimden gülüyorum ama moda dünyasına karşı bir sorumluluğum olduğunu hissediyorum” demişti.
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Ancak Beckham’ın gülmemesinin gerçek nedeninin dişlerini beğenmemesi olduğu öne sürülmüştü.
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Son olarak James Corden’ın sunduğu The Late Late Show programına katılan Beckham, neden gülmediği konusuyla ilgili suskunluğunu bozdu.
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“Bana sorulan sorular hep neden gülmediğimle ilgili” diyen Beckham, “İnsanlar benim çok acınası halde olduğumu düşünüyor. Moda gülüşümü çaldı” açıklamasını yaptı.
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Beckham’ın müzikle ilgilendiği yıllarda, üyesi olduğu Spice Girls grubuyla birlikteyken hep gülümseyerek verdiği pozlar hafızalarda.
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