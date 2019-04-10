Victoria’s Secret’ın en yeni meleği Grace Elizabeth

Grace Elizabeth Vogue İtaya’nın kapağında yer aldığında, dergi son 15 senede en yüksek satışını yaptı.
Grace Elizabeth
Sektörün en önemli internet sitesi Models.com’da ilk sıralarda yer alan Grace Elizabeth’in uluslararası görünürlüğü onun en çok tercih edilen modeller arasında yer almasını sağladı. Grace, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu; Paris, İspanya Rusya ve Almanya gibi birçok Vogue dergisinin kapağında yer aldı. Bunun dışında V Magazine, InStyle, Porter Edit, Harper’s Bazaar ve ELLE gibi dergilerin de kapağında boy gösterdi.
Lake City, Florida’da doğup büyüyen genç model Grace’in karşı konulmaz star ışığı, Guess ile yaptığı ilk çıkıştan belliydi.
Yalnızca üç yıllık model geçmişi olmasına rağmen Grace, Chanel, Karl Lagerfeld, Versace, Carolina Herrera, Hugo Boss, Max Mara, Tory Burch ve Ralph Lauren gibi dünya devi moda evlerinin kampanyalarında yer alarak moda sektöründe kalıcı olduğunu kanıtladı.
Bütün bu başarıların yanı sıra Grace, sektördeki ikinci yılında BOF500 listesinde yer alarak moda dünyasındaki en etkili kişilerden biri olmaya hak kazandı.
Grace Elizabeth için bunlar sadece başlangıç!
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