Victoria’s Secret’ın en yeni meleği Grace Elizabeth

Sektörün en önemli internet sitesi Models.com’da ilk sıralarda yer alan Grace Elizabeth’in uluslararası görünürlüğü onun en çok tercih edilen modeller arasında yer almasını sağladı. Grace, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu; Paris, İspanya Rusya ve Almanya gibi birçok Vogue dergisinin kapağında yer aldı. Bunun dışında V Magazine, InStyle, Porter Edit, Harper’s Bazaar ve ELLE gibi dergilerin de kapağında boy gösterdi.