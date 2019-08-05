Victoria’s Secret’ın ilk trans meleği! Olay oldu

Victoria’s Secret markasının yaratıcı yönetmeni Ed Razek, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, markanın bünyesinde kesinlikle transeksüel modellerin yer almayacağını söylemiş ve onun bu sözleri tepkilere yol açmıştı.

Öyle ki geçtiğimiz yıl bu sözlerden sonra Victoria’s Secret Show, tarihinin en düşük reytingini almıştı. Şimdi ise marka tabuları yıktı ve trans model Valentina Sampaio’yu Pink serisinin yüzü yaparak tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

Ünlü melek Sara Sampaio ile sadece soyisim benzerliği bulunan Valentina, daha önce L’Oreal Paris’in güzellik elçiliğini üstlenmiş ve Vogue dergisinin de kapağında de yer alan ilk trans model olmuştu.

Valentina işbirliğini bornozlu fotoğraf ile duyurdu.



