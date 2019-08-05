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Victoria’s Secret’ın ilk trans meleği! Olay oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

Victoria's Secret, kadrosuna ilk kez bir trans model dahil etti. Valentina Sampaio'yu duyuran marka gündeme bomba gibi düştü.

Victoria’s Secret markasının yaratıcı yönetmeni Ed Razek, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, markanın bünyesinde kesinlikle transeksüel modellerin yer almayacağını söylemiş ve onun bu sözleri tepkilere yol açmıştı.

Öyle ki geçtiğimiz yıl bu sözlerden sonra Victoria’s Secret Show, tarihinin en düşük reytingini almıştı. Şimdi ise marka tabuları yıktı ve trans model Valentina Sampaio’yu Pink serisinin yüzü yaparak tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

Ünlü melek Sara Sampaio ile sadece soyisim benzerliği bulunan Valentina, daha önce L’Oreal Paris’in güzellik elçiliğini üstlenmiş ve Vogue dergisinin de kapağında de yer alan ilk trans model olmuştu.

Valentina işbirliğini bornozlu fotoğraf ile duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
Victoria's Secret Valentina Sampaio

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
100 kadının 99 undan daha güzel (:
bunun evveliyatının erkek olduğunu beynim almıyor.. ortalıkta gezinen saçı başı lastikle gelişi güzel darmaduman toplanmış, boyası gelmiş çatallaşmış hatta göbeği poposundan büyük pörsük ben özgürüm havalarında gezen birde üstüne sonsuz ego sahibi kızlara ibret olsun... çünkü ben kadınım demek yetmiyor hakkını vermek gerekiyor... sabahtan akşama kadar gün yapıp poğça kısır börek yiyip dedikodu yapmak maalesef kızsal rutinden öteye gitmiyor ve maalesef kocalar başka arayışlara yönelincede benim ne suçum var adam yaramazmış deyip vicdan temizliği yapıyorsunuz..üzgünüm ama gerçek bu...
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