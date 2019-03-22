MAGAZİN

Victoria's Secret'ın yeni meleği! Kızıl güzel büyüledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Victoria's Secret'ın yeni meleği, 29 yaşındaki İngiliz model Alexina Graham oldu.

Büyük Britanya Nottinghamshire doğumlu Alexina Graham, daha önce de Victoria's Secret çekimlerine katılan bir mankendi.

Alexina Graham

Geçtiğimiz günlerde moda devi ile anlaşma imzalayarak resmi olarak Victoria's Secret meleği olan Alexina Graham, 29 yaşında ve 1.82 boyunda.
Henüz 6 yaşındayken bale derslerine başladı ve kamera karşısında nasıl durması gerektiğine dair çeşitli eğitimlerden geçti.
Başarılı fotoğrafçılar ve dünyaca ünlü markalarla çalışan güzel model, ilk kez 2017 yılında Şangay'da düzenlenen Victoria's Secret defilesinde podyuma çıktı.
Alexina Graham, resmi olarak melek olduğunu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, ''Bazen hayaller gerçek olur.'' notunu düşerek duyurdu.
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Anahtar Kelimeler:
Victoria's Secret Alexina Graham

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