Victoria's Secret'ın yeni meleği! Kızıl güzel büyüledi

Büyük Britanya Nottinghamshire doğumlu Alexina Graham, daha önce de Victoria's Secret çekimlerine katılan bir mankendi.

Alexina Graham

Geçtiğimiz günlerde moda devi ile anlaşma imzalayarak resmi olarak Victoria's Secret meleği olan Alexina Graham, 29 yaşında ve 1.82 boyunda.

Henüz 6 yaşındayken bale derslerine başladı ve kamera karşısında nasıl durması gerektiğine dair çeşitli eğitimlerden geçti.

Başarılı fotoğrafçılar ve dünyaca ünlü markalarla çalışan güzel model, ilk kez 2017 yılında Şangay'da düzenlenen Victoria's Secret defilesinde podyuma çıktı.