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  4. Victoria's Secret meleği Elsa Hosk Cadılar Bayramı kostümüyle gündem oldu! Görenler inanamayıp bir daha baktı

Victoria's Secret meleği Elsa Hosk Cadılar Bayramı kostümüyle gündem oldu! Görenler inanamayıp bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.11.2024 10:23
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İsveçli Victoria’s Secret meleği Elsa Hosk iddialı ve cesur seçimleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model bu defa Cadılar Bayramı kostümüyle gündem oldu. Kutlama için Prenses Diana'nın ikonik intikam elbisesini tercih eden Elsa Hosk bu haliyle bakana bir daha baktırdı.

Victoria's Secret meleği Elsa Hosk Cadılar Bayramı kostümüyle gündem oldu! Görenler inanamayıp bir daha baktı

Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Her gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutulan ünlü isim bu defa Cadılar Bayramı kutlamasıyla dikkat çekti.

Cadılar Bayramı için Prenses Diana'nın ikonik intikam elbisesini tercih eden Elsa Hosk; paylaşımlarının altına 'Size İKONİK bir Cadılar Bayramı diliyorum' ifadelerini not düştü.

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Elsa Hosk, Diana'nın Prens Charles'ın artık Kraliçe eşi olan Camilla ile ilişkisini itiraf ettiği gece giydiği ikonik 'İntikam Elbisesi'nin bir kopyasını giydi.

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Ünlü model, asimetrik fırfırlı korsajlı ve yan kuşaklı siyah ipek krep kokteyl elbisesiyle Diana'nın bire bir aynısı olmayı başardı.

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Elsa Hosk, nişan yüzüğüyle uyumlu safir, inci ve elmas kolyesini ve kırmızı tırnaklarını da kombinlemeyi unutmadı. Ünlü model bu haliyle bakana bir daha baktırdı.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü model bu tercihi ile sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar 'harika görünüyor', 'çok güzel olmuş' yorumları yaparken bazı kullanıcılar da 'korkunç', 'saygısızca' gibi yorumlar yaptılar.

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Elsa Hosk
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