Victoria's Secret meleği Elsa Hosk Cadılar Bayramı kostümüyle gündem oldu! Görenler inanamayıp bir daha baktı

Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Her gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutulan ünlü isim bu defa Cadılar Bayramı kutlamasıyla dikkat çekti.

Cadılar Bayramı için Prenses Diana'nın ikonik intikam elbisesini tercih eden Elsa Hosk; paylaşımlarının altına 'Size İKONİK bir Cadılar Bayramı diliyorum' ifadelerini not düştü.

Elsa Hosk, Diana'nın Prens Charles'ın artık Kraliçe eşi olan Camilla ile ilişkisini itiraf ettiği gece giydiği ikonik 'İntikam Elbisesi'nin bir kopyasını giydi.

Ünlü model, asimetrik fırfırlı korsajlı ve yan kuşaklı siyah ipek krep kokteyl elbisesiyle Diana'nın bire bir aynısı olmayı başardı.

Elsa Hosk, nişan yüzüğüyle uyumlu safir, inci ve elmas kolyesini ve kırmızı tırnaklarını da kombinlemeyi unutmadı. Ünlü model bu haliyle bakana bir daha baktırdı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü model bu tercihi ile sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar 'harika görünüyor', 'çok güzel olmuş' yorumları yaparken bazı kullanıcılar da 'korkunç', 'saygısızca' gibi yorumlar yaptılar.