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Victoria's Secret meleği Sara Sampaio imaj değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

Victoria's Secret modellerinden Sara Sampaio, sarışın halini Instagram hesabından, "Bana Fara deyin" notuyla paylaştı.

Victoria's Secret meleği Sara Sampaio imaj değiştirdi

Victoria's Secret'ın Portekizli modeli Sara Sampaio, imajını değiştirerek sarışın oldu.

Platin sarışı saçları ve kırmızı rujuyla poz veren 27 yaşındaki model, yeni halini Instagram hesabından, "Bana Fara deyin" notuyla paylaştı.

Sampaio, yeni imajıyla beğeni ve iltifat yağmuruna tutuldu.

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BİR KADIN SEKSİ HİSSETMEK İSTEYİNCE...

Sampaio, daha önce verdiği bir röportajda, sektörde kadınların konuşma hakkının olmadığını altını çizerek, "Modellik, kadın egemenliğinin olduğu sayılı sektörlerden biri ancak modellere hala saygı duyulmuyor. Modellerin sadece güzel olması bekleniyor" demişti.

Ünlü model ayrıca, "Eğer ağzınızı açarsanız zor ve sorunlu kişiler olarak adlandırılıyorsunuz. Şikayet edecek olursanız da dışarı çıkarılırsınız çünkü bu işi sizin yerinize yapacak bir sürü insan var" ifadesini kullanmıştı.

Çıplaklıkla arasının iyi olduğunu da söyleyen Sampaio, “Herkes eşitlik istiyor fakat bir kadın seksi hissetmek istediğinde ‘Hayır, bunu yapamazsın’ deniyor. Bu iki yüzlülük değil midir?” çıkışını yapmıştı.

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