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Victoria's Secret modeli otelde bir gece kaldı, hayatı kabusa döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret modelinin ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir otelde geçirdiği bir gece hayatını kabusa çevirdi.

Victoria's Secret modeli otelde bir gece kaldı, hayatı kabusa döndü

Sabah uyandığında tüm vücudunu kırmızı kabarcıkların kaplamış olduğunu fark eden model iki aydır podyuma çıkamıyor.

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Brezilyalı güzel model Sabrina Jales ST Pierre otelde geçirdiği bir gecenin ardından uyandığında vücudundan bozuk para büyüklüğünde doksandan fazla kızarıklık fark etti.

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Ertesi gün otel yetkililerini çağıran model durumu anlattı. Ancak otel yetkilileri yatakta herhangi bir böcek bulgusuna rastlamadıklarını söylediler.

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Otele dava açmaya hazırlandığını söyleyen model yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti; "Derimi yüzmek istiyorum."

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