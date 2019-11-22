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Victoria's Secret şovu bu yıl iptal edildi!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
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Her yıl ilgiyle takip edilen geleneksel Victoria's Secret şovu bu yıl resmen iptal edildi. Açıklamada, "Bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik" ifadelerine yer verildi.

Geleneksel Victoria’s Secret şovunun bu yıl resmen iptal edildiği açıklandı. Marka, şovun iptaline ilişkin yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Victoria's Secret'ın pazarlamasını geliştirmek istiyoruz. Müşterilerle iletişim kuracağız, ancak söyleyeceğimiz hiçbir söz, bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz. Victoria's Secret'in performansındaki düşüş göz önüne alındığında, ürünlerimizin müşterilerde yankı uyandırmasını sağlamaya odaklanırken, bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik."

Avustralyalı model Shanina Shaik, temmuz ayında The Daily Telegraph'a verdiği röportajda, "Ne yazık ki bu yıl Victoria’s Secret şovu olmayacak. Bu benim alışkın olduğum bir şey değil, çünkü her yıl bu zamanlarda ben prova yapardım. Ama eminim, ileride yine olacak, bundan kesinlikle eminim" demişti.

Şov 2018'de 3.3 milyon kişi tarafından izlenirken, 2001 yılında ise 12 milyon kişi tarafından izlenmişti. Ortaya çıkan bu oran ise, şovun izlenme oranlarının büyük ölçüde azaldığını gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Victoria's Secret şovu iptal

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tüh iki gözümüz gönlümüz açılıyordu meleklerle
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