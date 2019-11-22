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Victoria's Secret, düşen izlenme oranları nedeniyle bu yılki televizyon defilesini iptal etti

22.11.2019 10:40 | Son Güncelleme

Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret, bu yılki televizyon defilesini iptal etti. 2001'den bu yana her yıl yayımlanan defileyle ilgili kararın seyircinin ilgisinin azalması nedeniyle alındığı belirtiliyor.

Victoria's Secret, düşen izlenme oranları nedeniyle bu yılki televizyon defilesini iptal etti

Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret, bu yılki televizyon defilesini iptal etti.

2001'den bu yana her yıl yayımlanan defileyle ilgili kararın seyircinin ilgisinin azalması nedeniyle alındığı belirtiliyor.

Defile, ünlü mankenlerin taşlarla süslü sütyenler ve melek kanatlarıyla yaptığı gösteriyle popüler olmuştu.

Victoria's Secret'ın sahibi olan L Brands'ın CEO'su Leslie Wexler, defilenin pazarlama stratejisini yeniden değerlendireceklerini açıkladı.

Aralık 2018'de Walt Disney'e ait ABC kanalında yayımlanan defileyi 3,3 milyon kişi izlemişti. İlk defile 12 milyon kişiye ulaşmıştı.

Victoria's Secret son dönemde müşteri kaybetmeye başladı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, şirketin müşterilerinin American Eagle Outfiter'a ait Aerie ve pop şarkıcısı Rihanna'ya ait Savage X Fenty gibi daha modern markalara yöneldiğini belirtti.

Victorias Secret

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Victoria's Secret, Leslie Wexler'in, aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'le yakın ilişkisi de tartışma konusu olmuştu.

Yargılanmayı beklerken 10 Ağustos'ta hapishanedeki hücresinde ölü bulunan Epstein'in intihar ettiği açıklanmıştı.

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