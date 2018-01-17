Victoria's Secret meleği: Türk erkeklerini henüz denemedim

Son Güncelleme 9 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 17.01.2018 10:20 |9 saat önce

İzmir'de düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir kapsamında podyuma çıkan Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk defile sonrası gazetecilere çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

IF Wedding Fashion İzmir -Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı "Gala Defilesi"nde bir firmanın 2018 abiye kreasyonları sergilendi.

'Türk erkekleri nasıl?' sorusuna Victoria's Secret meleği böyle yanıt verdi: Henüz denemedim

1 / 11 Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk gazetecilerin Türk erkeklerini nasıl bulduğu sorusuna yanıt verdi

2 / 11 Ünlü bir firmanın defilesi için İzmir'e gelen Maryna Linchuk giydiği elbise ile göz doldurdu.

3 / 11 "PRENSES GİBİ HİSSETTİM" Linchuk, "Defilede kendimi çok güzel ve mutlu hissettim. Bu kıyafetlerin içinde kendimi prenses gibi hissettim" dedi.

4 / 11 "HENÜZ DENEMEDİM" Kendisine Türk erkeklerini nasıl bulduğu hakkında soru sorulan Linchuk, "Henüz denemedim" dedi.

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