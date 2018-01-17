MAGAZİN

Victoria's Secret meleği: Türk erkeklerini henüz denemedim

MAGAZİN HABERLERİ | 17.01.2018 10:20 | Son Güncelleme 9 saat önce

İzmir'de düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir kapsamında podyuma çıkan Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk defile sonrası gazetecilere çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

IF Wedding Fashion İzmir -Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı "Gala Defilesi"nde bir firmanın 2018 abiye kreasyonları sergilendi.

'Türk erkekleri nasıl?' sorusuna Victoria's Secret meleği böyle yanıt verdi: Henüz denemedim

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Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk gazetecilerin Türk erkeklerini nasıl bulduğu sorusuna yanıt verdi

Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk gazetecilerin Türk erkeklerini nasıl bulduğu sorusuna yanıt verdi
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Ünlü bir firmanın defilesi için İzmir'e gelen Maryna Linchuk giydiği elbise ile göz doldurdu.

Ünlü bir firmanın defilesi için İzmir'e gelen Maryna Linchuk giydiği elbise ile göz doldurdu.
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"PRENSES GİBİ HİSSETTİM"

"PRENSES GİBİ HİSSETTİM"
Linchuk, "Defilede kendimi çok güzel ve mutlu hissettim. Bu kıyafetlerin içinde kendimi prenses gibi hissettim" dedi.
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"HENÜZ DENEMEDİM"

"HENÜZ DENEMEDİM"
Kendisine Türk erkeklerini nasıl bulduğu hakkında soru sorulan Linchuk, "Henüz denemedim" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Victoria's Secret Maryna Linchuk

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gec kaldin bile
dene ve gör
Elini çabuk tut güzelim.
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