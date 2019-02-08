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Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 01:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çarpışan 2 araçtan fırlayan parçanın aynı istikamette gelen bir araca isabet etmesi sonucunda yola yayılan yağ, 8 aracın daha kaza yapmasına neden oldu.

Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çarpışan 2 araçtan fırlayan parçanın aynı istikamette gelen bir araca isabet etmesi sonucunda yola yayılan yağ, 8 aracın daha kaza yapmasına neden oldu. Meydana gelen kazalarda toplam 2 kişi yaralandı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Sanayi Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 32 YA 906 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 41 EN 577 ciple çarpıştı. Meydana gelen kazada Zehra U. İsimli kadın yaralanırken, araçlardan fırlayan bir parça aynı istikamette seyir halinde olan 34 BHP 059 plakalı vidanjörün alt kısmına saplandı. Durumu fark eden vidanjör sürücüsü aracını durdurdu. Kaza yapan araçların vidanjörün kartel bölümünü delmesi sonucunda araçtan sızan yağ yola yayıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zehra U. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaşanan kaza sonrasında vidanjörden sızan yağ yağmur nedeni ile kısa sürede yola yayıldı. Bu sırada yolda seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen 41 P 3291 plakalı servis sürücüsü durumu fark ederek aracını durdurdu. Aynı istikamette seyir halinde olan 5 araç duramayarak minibüse çarptı. Kazada minibüste bulunan bir kişi yaralandı. Yaşanan kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, iki araç daha kayganlaşan yolda kayarak bariyerlere çarptı.
Kayganlaşan yol ekipler tarafından trafiğe kapatılarak ekipler temizleme çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk sat süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazaya karışan araçların birçoğu kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

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