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Vidanjörle dereye atık boşaltan sürücüye 58 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 15:31 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde foseptikten çektiği atıkları Şahbaz Deresi'ne dökerken görüntülenen vidanjör sürücüsü E.Ş., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Vidanjörle dereye atık boşaltan sürücüye 58 bin lira ceza

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde foseptikten çektiği atıkları Şahbaz Deresi'ne dökerken görüntülenen vidanjör sürücüsü E.Ş., jandarma tarafından gözaltına alındı. E.Ş.'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce de 58 bin lira para cezası kesildi.
Çorlu ilçesi Şahbaz Mahallesi'nde mahalle ile aynı adı taşıyan dereye bir vidanjörden atık su boşaltıldığını gören vatandaşlar, bölgeye gitti. Vatandaşlar, 59 AAG 168 plakalı vidanjörün sürücüsü E.Ş.'ye tepki gösterip, atıkların boşaltılmasını da cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden E.Ş. de tepki gösterince, vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Gelen Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü E.Ş.'yi gözaltına aldı.
E.Ş., jandarmadaki ilk ifadesinde, Şahbaz Mahallesi'nden bir evin foseptiğinden çektiği atıkları dereye boşalttığı için pişman olduğunu söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Ş., adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, vidanjör ile atık dökülen dereden alınan su numunelerini, incelenmek amacıyla bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvara gönderdi.
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, vidanjör sürücüsüne 58 bin lira para cezası uygulandığını belirterek, hakkında da gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Vidanjörle dereye atık boşaltan sürücüye 58 bin lira cezaVidanjörle dereye atık boşaltan sürücüye 58 bin lira cezaVidanjörle dereye atık boşaltan sürücüye 58 bin lira cezaVidanjörle dereye atık boşaltan sürücüye 58 bin lira ceza

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