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Vidanjörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 13:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen feci kazada sürdüğü aracın içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi.

Vidanjörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen feci kazada sürdüğü aracın içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki M.E. hakimiyetindeki 34 NS 2794 plakalı vidanjör Kumbağ istikametinden Tekirdağ istikametine seyir halinde olduğu esnada, karşıdan gelen ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen 43 yaşındaki K.B. isimli sürücünün idaresindeki 59 ADC 807 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü K.B. araçların çarpışmasının etkisi ile kamyonetin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza bölgesine gelen ekipler alanda çalışma başlattı.

Çıkarıldı ama kurtarılamadı
İtfaiye kaza kırım ekipleri, kamyonette sıkışan K.B.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan K.B. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerince ise kazayla ilgili soruşturma başlatılarak, vidanjör sürücüsü gözaltına alındı. .
Ayrıca kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Vidanjörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

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