VİDEO BEKLİYOR Sağlık Çalışanlarından Grev Uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hekimlere 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapılacağı açıklamasına sağlık çalışanları tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının tepkisi, artışın sadece bir kesimi kapsamasına yönelik. Diyarbakır’da ortak açıklama yapan sağlık örgütleri talepleri yerine getirilmezse greve gideceklerini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasına ortak tepki gösteren Diyarbakır’daki sağlık örgütleri, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde toplandı. Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Sağlık Platformu üyeleri, hükümetin yapmayı planladığı maaş artışına ortak basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklamaya değişik bölümlerde çalışan çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Basın açıklamasında ilk söz alan SES Şube Eş Başkanı Şiyar Güldiken, grev uyarısı yaptı. Taleplerinin yerine getirilmemesi halinde gelecek hafta greve gideceklerini duyuran Güldiken, “Her seferinde bu iktidar ve bu hükümet sağlıkçıları halkın önüne attı. Sağlık çalışanlarına arasındaki iş barışını bozdu ve toplumsal barışı da bozmuş oldu. Bu nedenle taleplerimizin karşılanmaması halinde, bugün 2 saatlik yaptığımız işi yavaşlatma eyleminden sonra Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde sağlık alanında greve gideceğiz” dedi.

Daha sonra grup adına açıklamayı okuyan SES Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, taleplerinin yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığı, TBMM ve siyasi partilere çağrı yaptı. Ok Orak, “Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emekliliğe yansıyacak temel ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılsın. Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın. Sağlık Bakanı’nın açıklamasında yer alan hekimlere yönelik maaş artışı ayırım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın. Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını talep ediyoruz” şeklinde sıraladı.

Ellerinde Türkçe ve Kürtçe dövizler taşıyan sağlık çalışanlarını, tepkilerini slogan ve şarkılarla dile getirdi. Açıklamaya katılan sağlık çalışanları daha sonra kısa süreli oturma eylemi yaptı.

Sağlık çalışanları eşitlik istiyor

Eylemin ardından VOA Türkçe’ye konuşan sağlık çalışanları maaş artışından tüm kesimlerin yararlandırılmasını istedi. Hemşire Veysi Içak, uygulamanın iş barışını bozduğu görüşünde. Içak, “Sağlığın bir ekip işi olduğunu biz sürekli dile getiriyoruz. Bunu dile getirmemize rağmen bakanlık bizi dinlemiyor, dinlemediği için iş barışımızın bozulması ile karşı karşıyayız. İş barışının bozulması demek hastanın sağlığa erişememesi, sağlık hizmetinin tıkanması demektir. İşçilerin, emekçilerin özelde sağlık çalışanları olarak biz emeğimizin karşılığı göremediğim zaman hastanın sağlığında düşünemiyoruz” diye konuştu.

SES Kadın Sekreteri Fatma Yıldızhan diğer sağlık çalışanlarının hekimlerden ayrı tutulmasının anlamsız olduğu belirterek, sağlığın ekip işi olduğunu söyledi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde radyoloji teknisyeni olarak çalışan Yekta Yıldız, bakanlığın sağlık çalışanlarını böldüğünü savundu. Yıldız, ”Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şunu gösterdi ki aslında ekipten ziyade bizler daha çok alt tabakayız, sadece vitrin gibi, önde görünen yüzü olarak gösterildik. Aslan payı denilen hekimlere verilen pay gibi görünüyor. Oysaki hekimlere de verilmedi. Gördük bizi parçalara bölüp o şekilde yönetmeye doğru giden bir anlayış var” ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya da sadece kendileri için ücret artışı istemediklerini söyledi. Hekimlerin ücretlerinde de söylendiği kadar artış olmadığını savunan Yerlikaya, “Biz bu ücretleri isterken sadece hekimler için istemedik. Aslında bunu bütün sağlık çalışanları için istedik. Şu anki bu düzenleme bir algı üzerinden gidiyor. Bu siyasi iktidarın yöntemine baktığımızda algılar üzerinden yürütüyor. Doğrudan sanki hekimleri ücretlerini çok artırmış gibi bir algı yaratıldı. Toplamda hekimlerin ücretlerinde de söylendiği kadar bir artış söz konusu değil” şeklinde konuştu.

