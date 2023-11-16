Video çekmek isterken canından oluyordu... Elektrik teli bomba gibi patladı
Mynet Haber
1 saat önce
YORUM YAP0
Bursa’da bir sokaktaki elektrik teli kıvılcım çıkarmaya başladı. Arızayı ve patlamaları gören bir kadın ise o anları cep telefonuyla kayda alırken, kopan kablo kadının bulunduğu yere düştü. Refleksle olay yerinden kaçan kadın büyük tehlike atlattı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum