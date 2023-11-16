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Video çekmek isterken canından oluyordu... Elektrik teli bomba gibi patladı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Bursa’da bir sokaktaki elektrik teli kıvılcım çıkarmaya başladı. Arızayı ve patlamaları gören bir kadın ise o anları cep telefonuyla kayda alırken, kopan kablo kadının bulunduğu yere düştü. Refleksle olay yerinden kaçan kadın büyük tehlike atlattı.

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