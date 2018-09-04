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Video çektiği sırada yılanın saldırısına uğradı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2018 21:26 | Son Güncelleme

Yılan tarafından saldırıya uğrayan çocuğun o anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir çocuk, yılanın saldırısına uğruyor. Elinde tuttuğu yılan tarafından saldırıya uğrayan çocuğun o anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
yılan Çocuk sosyal medya

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