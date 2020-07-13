Video düzenleme programı arayanlar dikkat! Bu programlar işinizi kolaylaştırıyor...

Bir bilgiye ulaşmak için yazıyı uzun uzun okumak yerine onları fotoğraflar ve videolarla karşımızda görmeyi tercih ediyoruz. Bu anlamda görsel anlatımda videoların önemli bir yeri var. Size bu yazıda pek çoğu ücretsiz ve anlaşılır birkaç video düzenleme uygulamasından bahsedeceğiz.

Video düzenleme konusunda basit bilgilerle kolaylıkla kullanabileceğiniz bir Windows programı Movie Maker. Kullanıcıları hem ücretsiz olduğu için hem de anlaşılabilir olduğu için Windows Movie Maker'ı tercih ettiğinden biz de size gönül rahatlığıyla önerebiliriz.

VSDC ÜCRETSİZ VİDEO EDİTÖR

Bu video düzenleme uygulamasının gelişmiş ses özellikleri, renk düzenleme ayarı ve efektleriyle harikalar yaratabileceksiniz. Alışması biraz zaman alsa da kullanımı oldukça kolay bir video düzenleme uygulaması. Ücretsiz sunulan fazlaca içeriğini göz önünde bulundurursak diğer video düzenleme uygulamaları arasında öne çıkanlardan biri. Bu video programında katmanlarla çalışabilir, tek kareye birden çok görsel öge ekleyebilirsiniz.

Abode gelişmiş imkanlarıyla size video düzenlemede bir çağ atlatıyor diyebiliriz. Diğer tüm Adobe programları gibi bu video düzenleme programını edinmek için de makul bir ücret ödemeniz gerekiyor. Türkçe dil desteği bulunmayan bu video düzenleme programı daha çok profesyonellere hitap eden bir program. Windows kullanıcılarının kolaylıkla kullanabileceği Adobe Premiere Pro CC en iyi video düzenleme uygulamalarından.