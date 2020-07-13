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Video düzenleme programı arayanlar dikkat! Bu programlar işinizi kolaylaştırıyor...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 11:16 | Son Güncelleme

Videolar günümüz iş dünyasında, konferanslarda, eğitimde ve diğer pek çok alanda işlerimizi kolaylaştırıyor. Üstelik bu videoları düzenlemek için çok derin bilgi sahibi olmanıza gerek yok. Size önereceğimiz birkaç basit programla farkınızı ortaya koyarak bu işi siz de profesyoneller gibi kolaylıkla yapabileceksiniz.

Video düzenleme programı arayanlar dikkat! Bu programlar işinizi kolaylaştırıyor...

Bir bilgiye ulaşmak için yazıyı uzun uzun okumak yerine onları fotoğraflar ve videolarla karşımızda görmeyi tercih ediyoruz. Bu anlamda görsel anlatımda videoların önemli bir yeri var. Size bu yazıda pek çoğu ücretsiz ve anlaşılır birkaç video düzenleme uygulamasından bahsedeceğiz.

MOVIE MAKER

Video düzenleme konusunda basit bilgilerle kolaylıkla kullanabileceğiniz bir Windows programı Movie Maker. Kullanıcıları hem ücretsiz olduğu için hem de anlaşılabilir olduğu için Windows Movie Maker'ı tercih ettiğinden biz de size gönül rahatlığıyla önerebiliriz.

VSDC ÜCRETSİZ VİDEO EDİTÖR

Bu video düzenleme uygulamasının gelişmiş ses özellikleri, renk düzenleme ayarı ve efektleriyle harikalar yaratabileceksiniz. Alışması biraz zaman alsa da kullanımı oldukça kolay bir video düzenleme uygulaması. Ücretsiz sunulan fazlaca içeriğini göz önünde bulundurursak diğer video düzenleme uygulamaları arasında öne çıkanlardan biri. Bu video programında katmanlarla çalışabilir, tek kareye birden çok görsel öge ekleyebilirsiniz.

ADOBE PREMIERE PRO CC

Abode gelişmiş imkanlarıyla size video düzenlemede bir çağ atlatıyor diyebiliriz. Diğer tüm Adobe programları gibi bu video düzenleme programını edinmek için de makul bir ücret ödemeniz gerekiyor. Türkçe dil desteği bulunmayan bu video düzenleme programı daha çok profesyonellere hitap eden bir program. Windows kullanıcılarının kolaylıkla kullanabileceği Adobe Premiere Pro CC en iyi video düzenleme uygulamalarından.

BLENDER

Genelde 3D animasyonlar için kullanabileceğiniz tamamen açık kaynaklı bir video düzenleme uygulaması Blender. Dahili işleme (render) mekanizması ve şekillendirme moduyla ön plana çıkıyor. Ücretsiz olmasının yanı sıra video kesme programı olarak da kullanabilirsiniz.

LIGHTWORKS

Kullanışlı arayüzü ve özelleştirilebilir araç bölümleriyle diğer tüm popüler video düzenleme programlarının yapabildiği efekt, ses, metin ekleme gibi ayarları ve daha fazlasını Lightworks ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Lightworks size tüm fps ayarlarında düzenleme yapma imkanı sağlayacağı gibi resmi web sitesinde öğreticileri de bulunmakta. Yüksek sistem gereksinimlerine sahip bilgisayarı olan herkes bu video düzenleme uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilir.

DAVINCI RESOLVE

Geliştiricinin web sitesinde dolduracağınız bir formla pek çok ileri seviye özelliklere sahip olarak kullanabileceğiniz bir video düzenleme programı DaVinci Resolve. HDR saptırma için renk saptırma bölümü ve gelişmiş algoritmasıyla oldukça fazla tercih ediliyor. Bu video düzenleme programıyla projeleriniz üzerinde başka kullanıcılarla ortak bir çalışma yürütme imkanı da mevcut. İçerdiği çok sayıda araç ile ücretsiz versiyonunda kısıtlanan özellikleri fark etmeniz neredeyse imkansız. Gelişmiş özelliklerinden dolayı sizin için oldukça donanımlı bir video düzenleyici.

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