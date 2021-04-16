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Video konferans ürünlere talep artıyor

16.04.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon aksesuarları, powerbank, şarj cihazları, kablolar, kulaklıklar ve hoparlörler gibi ses ürünleriyle tanınan marka Anker, AnkerWork serisi altında çalışmak üzere yeni bir web kamerası ve hoparlör duyurdu.

Video konferans ürünlere talep artıyor

Anker PowerConf C300, üç görüş alanına sahip 1080p bir web kamerası. Varsayılan, yakın çekimler için 78 ° ‘dir, ancak kişinin daha geniş bir görünümü için 90 °’ ye veya birden fazla kişi olduğunda veya bir beyaz tahta ile sunum yapacağınız zaman 115 ° ‘ye de geçebilme özelliğine sahip.

Anker, web kamerasının sizi veya başkalarını çerçevede (önde ve merkezde) tutan yerleşik bir AI yonga setine sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca, sadece 0,35 saniyede başlayan bir otomatik odaklama moduna sahip. Karanlık veya arkadan aydınlatmalı koşullarda net bir şekilde görmenizi sağlayan arka plan gürültüsünü ve düşük ışık düzeltmesini ortadan kaldıran iki gürültü önleyici mikrofon vardır. Anker ayrıca bir gizlilik kapağı ekledi.

ANKERWORK POWERCONF S500 KONFREANS KONUŞMACISI

Anker, kaliteli Bluetooth hoparlörleri ile bilinir, bu nedenle iş için profesyonel hoparlörleri aynı kalitede olmalıdır. PowerConf S500 üçüncü profesyonel hoparlörü ve yeni bir tasarım ve yeni özelliklerle gelecek.

Yeni hoparlör, dört adet yükseltilmiş gürültü azaltıcı mikrofona ve 360 ° ses alımına sahiptir. Konferans görüşmeleri için ideal hale getiren 1,75 inç 10 watt’lık özel tasarlanmış bir hoparlöre sahiptir. Kullanım senaryolarını özelleştirmenize izin veren tamamlayıcı bir uygulama var. Anker, daha büyük konferans odaları için iki hoparlörü de eşleştirebileceğinizi söylüyor. Dahili 6700mAh pil, 16 saat konuşma süresi sağlıyor.

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