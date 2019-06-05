Video oyunlarıyla Çevre Bilinci Aşılanabilir

Kenya’daki yazılım şirketi ‘’Internet of Elephants-Fillerin İnterneti’’ gerçek bir primat olan Chilli ve Asya ile Afrika’nın ormanlarından üç hayvanın daha bilgisayar ortamında suretlerini yaratarak, farklı bir video oyunu yarattı. Oyunun amacı nesli tükenmekte olan türlerin korunmasını sağlamak.

Mobil telefonlarda popülaritesi hızla artan video oyunlarının dünyasında kendine yer bulmaya çalışan ‘’Wildeverse’’ kullanıcıları çevreye daha duyarlı bir hayat tarzına yönlendirme amacı taşıyor.

Pokemon-Go oyunundaki gibi arttırılmış gerçeklikten yararlanan Wildeverse’te kullanıcılar genç bilim adamları olarak Borneo ve Kongo Cumhuriyeti’ndeki yağmur ormanlarında yaşayan hayvanların alışkanlıklarını inceliyor. Oyuncular, akıllı telefonlarının kamerası sayesinde etraflarında gerçek boyutta sanal ağaçlar ve primatlar görebiliyor.

Şirket, oyunun vaaz vermemesi ve talepkar olmaması konusunda dikkatli davranmış. Zira prodüksiyon ekibine göre, yanan ormanlar ya da kapana kısılmış hayvanlar üzerine kurulu bir oyun, kullanıcıları uzaklaştırabilir. Şirketin kaçındığı bir başka konu da, oyunları sadece çocuklar için geliştirdikleri algısı.