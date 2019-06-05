Video oyunlarıyla Çevre Bilinci Aşılanabilir

Kenya’daki yazılım şirketi ‘’Internet of Elephants-Fillerin İnterneti’’ gerçek bir primat olan Chilli ve Asya ile Afrika’nın ormanlarından üç hayvanın daha bilgisayar ortamında suretlerini yaratarak, farklı bir video oyunu yarattı. Oyunun amacı nesli tükenmekte olan türlerin korunmasını sağlamak.
Mobil telefonlarda popülaritesi hızla artan video oyunlarının dünyasında kendine yer bulmaya çalışan ‘’Wildeverse’’ kullanıcıları çevreye daha duyarlı bir hayat tarzına yönlendirme amacı taşıyor.
Pokemon-Go oyunundaki gibi arttırılmış gerçeklikten yararlanan Wildeverse’te kullanıcılar genç bilim adamları olarak Borneo ve Kongo Cumhuriyeti’ndeki yağmur ormanlarında yaşayan hayvanların alışkanlıklarını inceliyor. Oyuncular, akıllı telefonlarının kamerası sayesinde etraflarında gerçek boyutta sanal ağaçlar ve primatlar görebiliyor.
Şirket, oyunun vaaz vermemesi ve talepkar olmaması konusunda dikkatli davranmış. Zira prodüksiyon ekibine göre, yanan ormanlar ya da kapana kısılmış hayvanlar üzerine kurulu bir oyun, kullanıcıları uzaklaştırabilir. Şirketin kaçındığı bir başka konu da, oyunları sadece çocuklar için geliştirdikleri algısı.
Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü’nin 2019 raporuna göre küresel oyuncuların sadece yüzde 22’si 21 yaşın altında. En çok oyuncunun yaşadığı 15 ülkenin beşiyse, Nijerya ve Endonezya gibi orta alt sınıf ülkelerden.
Çevre koruma sektörü de insanları harekete geçirmek için sosyal medyanın gücünü nasıl keşfettiyse oyun endüstrisini de aynı şekilde öğreniyor. Bazı büyük oyun firmaları, yeşil mesaj için üretime başladı
Ünlü tasarım oyunu Minecraft, oyuncularına doğal park ve yeşil şehirler inşa etme olanağı veriyor
2016’da BM Genel Sekreteri Ban ki-moon, ünlü oyunlardan Angry Birds’in karakterlerinden birini, gençlerin iklim değişikliğine ilgisini arttırmak için onursal elçi olarak atadı. Oyunun yaratıcısı Rovio da, Uluslararası Kaplan Günü’nü desteklemek için Dünya Vahşi Yaşam Fonu ile işbirliği yaptı.
Pokemon Go’nun yaratıcısı Niantic ile Nintendo şirketleri de Dünya Günü’nde Güney Afrika’dan Singapur’a çevre temizleme günleri düzenliyor.
BM Çevre Programı raporuna göre oyun endüstrisi dünya üzerinde her üç kişiden birine ulaşıyor ve insan davranışlarını değiştirmede önemli bir araç olabilir. Rapora göre, video oyunları dünyanın en büyük eğlence şekli. Bu oyunlar, Hollywood, Bollywood ve dünya çapındaki müzik satışlarından bile fazla hasılat yapıyor.
2015’te internet hızının artmasıyla cep telefonu oyunlarının hasılatı da konsol oyunlarını aştı. Bu hasılatın 2021’de 91 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
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