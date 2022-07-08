HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Videoya çekiyordu! Sulama kanalına düştü

Videoya çekiyordu! Sulama kanalına düştü

08.07.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda arkadaşlarıyla sulama kanalına gelen Gülseren G., video çekerken kanala düştü. polis tarafından halatla kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Videoya çekiyordu! Sulama kanalına düştü

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla dolaşan Gülseren G., sosyal medya hesabında paylaşmak için video çekmeye başladı. Gülseren G., köprüde çekim yaparken dengesini kaybedip kanala düştü.

HALAT YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada bölgeden geçen polis ekipleri, kanala halat attı. Halata tutunan Gülseren G., polisin yardımıyla çıkarıldı. Gülseren G., daha sonra bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Screenshot_5

Screenshot_7

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel saldırı davası! Profesörün tutuklamaya itirazına retCinsel saldırı davası! Profesörün tutuklamaya itirazına ret
Pazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı varPazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var
Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurup...

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurup...

İlginizi Çekebilir

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Zehirleyebilir, yakabilir, kesebilirsiniz... En büyük hata!

Zehirleyebilir, yakabilir, kesebilirsiniz... En büyük hata!

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.