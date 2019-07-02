Vidinlioğlu, Ramazan etkinlikleri ve canlı yayın giderlerini açıkladı: 700 bin TL

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, Ramazan ayı etkinlikleri ve 30 günlük canlı yayın için 700 bin TL harcama yapıldığını söyledi. Vidinlioğlu, "Bunun bir kısmını sponsorlar karşıladı" dedi. Kastamonu Belediye Meclisinde CHP Belediye Meclis Üyesi Özgür Ergülenoğlu, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’na yazılı olarak işe gelmeyen personel olup olmadığını ve Ramazan boyunca bir televizyon kanalında yapılan canlı yayın bedellerini ne kadar olduğunu sordu. Mayıs ayı içerisinde yapılan olağanüstü toplantıda Ramazan Bayramı öncesinde kredi kullanımı için belediye başkanına yetki verildiğini hatırlatan Özgür Ergülenoğlu, “2019 yılı Ramazan ayı boyunca Kastamonu Belediyesi tarafından Nasrullah Meydanı’nda gerçekleştirilen Ramazan Sokağı etkinlikleri için belediye bütçesinden toplam kaç Türk Lirası harcanmıştır? Ramazan Ayı etkinlikleri, kültürümüzün yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınması açısından yapılmalıdır ancak; 2019 yılı Ramazan Sokağı etkinliklerini 30 gün boyunca canlı yayınlayan televizyon kanalına Belediye bütçesinden ödeme yapılmış mıdır, yapılmış ise toplam kaç Türk Lirası’dır?” diye sordu.

Vidinlioğlu: “700 bin lira arası rakamdır"

Soru önergesi üzerine Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise, “700 bin lira arası rakamdır. Hem Nasrullah Meydanı’ndaki etkinlikler hem de canlı yayın bedeli. Bunun bir kısmını da sponsorlar karşıladı. Karşılanan rakam zannediyorum 200-250 bin lira arasında bir rakamdır. Yani totalde belediyenin cebinden çıkacak rakam 400 bin lira civarında bir rakamdır. Ciddi anlamda Kastamonu’nun tanıtımına katkı verdi. Kastamonu kültürünü, Kastamonu’yu tanıttık. Umarım ilerleyen yıllarda daha verimli geçer. Orada o kültürün yaşatılması parayla pulla da ölçülecek bir şey değildir. Parayla pulla ölçsek bile emsallerinden çok daha düşük fiyata böyle bir hizmeti gerçekleştirmiş olduk. Kısa sürede hazırlıklarımız bu kadar oldu, eksiklerimiz mutlaka vardır, bundan sonra inşallah çok daha düzenli bu geleneği devam ettiririz” dedi.

’İşe gelmeyen personel’ iddiası

İşe gelmeyen personeller hakkında da kendisinden önceki dönemi bilmediğini belirten Vidinlioğlu, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kalafat’ın ise görevinden istifa ederek belediyeden ayrıldığını belirterek, “Önceki dönemlerde ne olduğunu bilmiyorum” diye konuştu.