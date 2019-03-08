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Vietnam balıkçı teknesi Çin tarafından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

Vietnam hükümeti, bir Çin gemisinin Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı sularda Vietnam balıkçı teknesini batırdığını iddia etti.Vietnam Ulusal Olağanüstü Durum, Doğal Afete Müdahale ve Arama Kurtarma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, balıkçı teknesinin dün Güney Çin Denizi’ndeki Paracel adalarında bulunan Discovery kayalığı yakınında, Da Nang şehrine 370 kilometre uzaklıkta bir Çin gemisi tarafından vurulduğu bildirildi.

Vietnam hükümeti, bir Çin gemisinin Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı sularda Vietnam balıkçı teknesini batırdığını iddia etti.
Vietnam Ulusal Olağanüstü Durum, Doğal Afete Müdahale ve Arama Kurtarma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, balıkçı teknesinin dün Güney Çin Denizi’ndeki Paracel adalarında bulunan Discovery kayalığı yakınında, Da Nang şehrine 370 kilometre uzaklıkta bir Çin gemisi tarafından vurulduğu bildirildi. Açıklamada, teknede bulunan 5 Vietnamlının kurtarılıncaya kadar teknenin pruvasına tutunarak beklediği belirtildi.
Vietnam hükümeti ve devlet medyası, daha önce de Çin gemilerini Vietnam’ın balıkçı teknelerine saldırmakla suçlamıştı.
Vietnam’daki Tuoi Tre gazetesine göre, Nisan ve Mayıs aylarında Güney Çin Denizi’nde balık avlayan 10’dan fazla Vietnam balıkçı teknesinin vurulduğu ve soyulduğu iddia edildi.
Çin, Vietnam’ın tek balık avlama hakkına sahip olduğu uluslararası ekonomik bölge olarak kabul edilen suları da içeren hemen hemen tüm Güney Çin Denizi’nde hak talep ediyor.

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