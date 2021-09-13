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Vietnam’da 40 yıldır ormanlarda yaşayan “Gerçek Tarzan” hayatını kaybetti

13.09.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vietnam’da 40 yıldır ormanlarda yaşayan “Gerçek Tarzan” Ho Van Lang, modern hayata geri döndükten 8 yıl sonra kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşı, Lang’ın ölümüne modern hayatın beraberinde getirdiği işlenmiş gıdalar ve alkol tüketiminin yol açmış olabileceğini ifade etti.

Vietnam’da 40 yıldır ormanlarda yaşayan “Gerçek Tarzan” hayatını kaybetti

ABD ile Vietnam arasındaki savaş sırasında 1972 yılında ailesinin yarısını kaybetmesinin ardından doğaya kaçarak 40 yıl ormanlarda yaşayan Ho Van Lang’a 8 yıl önce modern hayata dönmüştü. Tra Bong bölgesi olarak bilinen bir ormanda 40 yıl boyunca babasıyla birlikte yaşayan Lang, 2013 yılında bölgedeki bir köye yerleşmişti. Lang, modern hayata yeniden dönmesinden 8 yıl sonra kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

"İŞLENMİŞ GIDA VE ALKOL ÖLÜMCÜL OLDU"

Lang’ın arkadaşı Alvaro Cerezo, “Gerçek Tarzan” olarak tanınan Lang’ın ölümüne modern hayatın beraberinde getirdiği işlenmiş gıdalar ve alkol tüketiminin yol açmış olabileceğini ifade etti. Lang’ın modern hayattan hoşlanmadığını ve Lang’ın böyle büyük bir değişikliği kaldıramayacağından endişelendiğini söyleyen Cerezo, "Gittiğine çok üzüldüm ama ölüm onun için bir kurtuluş gibi oldu. Çünkü son aylarda acı çektiğini biliyordum. O güzel bir insandı, onu unutmam imkansız. Her gün özleyeceğim" dedi.

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HAKKINDA KİTAP YAZILDI

Cerezo, Lang ile medeniyetten uzaklaşmak ve ıssız bir adada tamamen yalnız başına birkaç gün veya hafta geçirmek isteyenlere yardım eden bir kuruluş olan Docastaway ile yaptığı çalışma sayesinde tanıştığını söyledi. Cerezo, dostlukları sırasında, Lang’ın ormandaki zamanı, medeni yaşamı ve vahşi doğa hayatından bazılarını kameraya kaydettiği ve görüntüleri derlediğini belirtti. Cerezo ayrıca Lang’ın hayatı hakkında bir kitap yazdığını açıkladı. Cerezo, arkadaşı Lang hakkında, "Tanıştığım en büyüleyici insandı ve aynı zamanda son derece sempatikti. Ormanda birlikte vakit geçirirken başarmam saatler sürecek olan her şeyi saniyeler içinde yapabilirdi. Süper insan becerilerine sahip küçük bir çocuktu" dedi.

VAHŞİ DOĞADA HAYATTA KALDILAR

Görgü tanıkları, onlarca yıl ormandan meyve toplayarak ve mısır ekerek yaşayan ve vahşi doğada hayatta almayı başaran Lang ve babası Thanh’ın ağaç kabuğundan yapılmış giysiler giydiği ve yerden yaklaşık 5 metre yüksekte ahşap bir kulübede yaşadıklarını söylemişti. Daha sonra bölge sakinleri tarafından fark edilen baba oğul, yetkililere haber verilmesinin ardından normal hayata geri döndürülmüştü. Baba Thanh’ın sağlığı 2013 yılında bozulmaya başlamış, 2017’de de hayatını kaybetmişti. (İHA)

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Vietnam
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