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Vietnam'da aşırı yağışlar 100'den fazla can aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 105'e çıktığı bildirildi.

Vietnam'da aşırı yağışlar 100'den fazla can aldı

Xinhua ajansının haberine göre, Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesi, ülkenin orta kesimlerini ay başından bu yana etkileyen şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda can kaybının arttığını açıkladı.

Çoğu Quang Tri, Thua Thien-Hue ve Quang Nam eyaletlerinde olmak üzere ölenlerin sayısının 105'e yükseldiğini, 27 kişiden ise haber alınamadığını kaydeden Komite, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh ve Quang Tri'deki 177 bin 900 civarında evi su bastığını, bu eyaletlerdeki 52 bin 100'den fazla kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiğini bildirdi.

Komite, doğal afetlerin aynı zamanda ilgili bölgelerdeki yollarda erozyona ve hasara neden olduğunu ve afetlerde 691 bin 100'den fazla büyük ve küçükbaş hayvanın telef olduğu ya da sel sularında sürüklendiğini aktardı.

Diğer yandan Vietnam Haber Ajansı'na göre, Başbakan Nguyen Xuan Phuc, bir kabine toplantısında yaptığı açıklamada, sellerden etkilenen bölgelerdeki kurtarma operasyonlarında daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca barajların ve rezervuarların güvenliğini vurgulayan Phuc, ilgilileri, halkı kurtarmak ve ortaya çıkan sorunları ele almak için uygun müdahale planlarını ve gerekli ekipmanı hazır bulundurmaya çağırdı.

Başbakan Phuc, sel mağdurları için para toplamak amacıyla ülke çapında bir kampanya başlatmıştı.

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