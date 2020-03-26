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Vietnam’da bir restoran 'koronaburger' satışına başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 15:45 | Son Güncelleme

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir şef, koronavirüs temalı hamburgerler satarak şehir sakinlerinin moralini yükseltmeye çalışıyor.

Vietnam’da bir restoran 'koronaburger' satışına başladı

Şef Hoang Tung ve ekibi günlerini, virüsün mikroskobik görüntüsüne benzetmek için hamburgerlerine hamurdan minik “taçlar” yaparak ve onları yeşil çayla renklendirerek geçiriyor.

Hanoi şehir merkezinde Pizza Home’un sahibi Tung, “Bir şeyden korkuyorsanız onu yemelisiniz, diye şaka yapıyoruz” diyor ve ekliyor:

Böylece koronavirüs, onun şeklindeki burgerlerden yedikten sonra o kadar da korkutucu görünmüyor. Bu düşünce tarzı salgın sırasında başkalarına neşe yayıyor.

South China Morning Post’un aktardığına göre Vietnam'da virüs nedeniyle kapanan işletmelerin sayısı artarken, Pizza Home günde yaklaşık 50 hamburger satıyor.

Şubat ortasında Vietnam, o dönemde bilinen tüm vakaların iyileştiğini, ancak bu durumun yurtdışından gelen ziyaretçi akını ve yine yurtdışından dönen Vietnam yurttaşlarının vakalarda artışan neden olmasıyla değiştiğini söylemişti.

Salgın nedeniyle video-ayin yapan İtalyan rahip, filtreleri kapatmayı unutunca sosyal medyada viral oldu.

Worldometers verilerine göre Vietnam’da şu anda 148 koronavirüs vakası bulunuyor. 17 kişinin virüsten kurtulduğu belirtilirken koronavirüs yüzünden ölen kimsenin olmadığı kaydedildi.

Hanoi ve Ho Chi Minh City'deki yetkililer, tüm önemli olmayan işletmelerin kapanmasını emretmişti. Ancak Tung’un paket servisi olan restoranı da dahil olmak üzere bazı lokantalar hala açık.

Torununu koronaburger için dışarı çıkaran 66 yaşındaki Dang Dinh Quy, parlak yeşil burgeri moral artırıcı bir hizmet olarak görüyor.

“Bu koronavirüs çok tehlikeli. Ama burger şeklini yiyince zihnimizde muzaffer hissederiz” diyen Quy şöyle devam ediyor:

Eğer yenmek istiyorsan, önce yemelisin.

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Anahtar Kelimeler:
koronaburger Vietnam restoran

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