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Vietnam'da bu olay konuşuluyor! Karantinayı ihlal edip 8 kişiye virüs bulaştırdı, 1 kişi öldü

07.09.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vietnam’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden 28 yaşındaki Le Van Tri, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tri'nin 8 kişiye virüs bulaştırdığı ve virüs bulaşan hastalardan birinin bir aylık tedavinin ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

Vietnam'da bu olay konuşuluyor! Karantinayı ihlal edip 8 kişiye virüs bulaştırdı, 1 kişi öldü

The New Daily'nin haberine göre, Le Van Tri, Ca Mau bölgesinde görülen mahkemede "tehlikeli bulaşıcı hastalıkları yaymak" suçundan mahkum edilerek 5 yıl hapis cezası aldı.

21 GÜNLÜK KARANTİNAYI İHLAL ETTİ

Tri'nin, Ho Chi Minh şehrinden Ca Mau şehrine döndükten sonra 21 günlük zorunlu karantina kurallarını ihlal ettiği bildirildi.

8 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDI, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Sıkı karantina kurallarını ihlal eden Tri, 8 kişiye virüs bulaştırdı ve virüs bulaşan hastalardan biri bir aylık tedavinin ardından hayatını kaybetti.

Vietnam, son dönemde oldukça kötüleşen Kovid-19 salgınıyla mücadelesini sürdürürken, salgının başından bu yana 536 binden fazla kişiye virüs bulaştı, 13 bin 385 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Vietnam karantina
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