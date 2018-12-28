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Nesli tükenmekte olan maymunu öldürüp yediler

DÜNYA HABERLERİ  | 28.12.2018 13:26 | Son Güncelleme

Vietnam'da nesli tükenmekte olan maymunu öldürüp yiyen ve daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşan 6 kişi tutuklandı.

Nesli tükenmekte olan maymunu öldürüp yediler

Hayvanların bazı organlarının 'iyileştirici' ve 'şifalı' özelliği olduğuna inanılan Vietnam'da polis, yaşları 35 ile 59 yaşları arasında değişen altı adamın nesli tükenmekte olan ve koruma altında olan 'langur maymunu'nu öldürüp yediğini belirledi.

Olay, 6 kişiden birinin 17 Kasım'da Facebook'ta paylaştığı video ile ortaya çıktı.

AFP'ye konuşan polis, 'Videodakilerin kimliğini tespit etmek zaman aldı' derken, tutuklanan kişilerin 'nesli tükenmekte olan değerli hayvana zarar verme' suçundan yargılanağı belirtildi.

Tutuklanan kişilerden biri, ifadesinde maymunu 49 euro vererek satın aldığını söyledi.

6 kişiye verilen ceza henüz kesinleşmedi.

Yaprak yiyen langur maymunlarının dünyanın en çok nesli tükenmekte olan primat türleri arasında yer aldığı ve sadece Vietnam'ın kuzey kesiminde bulunduğu biliniyor.

Uzmanlar, Vietnam'da yasaların gerektiği gibi uygulanmadığını savunuyor

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Anahtar Kelimeler:
maymun nesli tükenen kişi tutuklama

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aslında hep afrodizyak amaçlı
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