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  4. Vietnam'da yeni yılan türü keşfedildi

Vietnam'da yeni yılan türü keşfedildi

14.12.2020 11:04 | Son Güncelleme:
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Vietnam'da yeni yılan türü keşfedildi

Koyu renge sahip olmasına rağmen parıldayan yeni yılan türüne 'Achalinus zugorum' adı verildi.

ABD´de yer alan Smithsonian Enstitüsü ve Vietnam Bilim ve Teknoloji Akademisi'nden araştırmacılar, 2019 yılında karşılaştıkları `tuhaf görünümlü´ yılana dair bulgularını Copeia dergisinde yayımladı.

DHA'nın haberine göre Vietnam´ın dağ ve ormanlarında biyoçeşitlilik üzerine araştırmalar yapan araştırmacılar, ülkenin Çin sınırına yakında Ha Giang eyaletinde keşfettikleri yılanın türü hakkında bilgilere yer verdiler.

Yılanın öne çıkan özellikleri arasında gözlerinde parlak ışık fotoreseptörleri olmamasının dikkat çektiği bunun da yılanın yeraltına veya yaprakların altına gömüldüğünü gösterdiği belirtildi.

NADİR CİNS ACHALİNUS'A AİT BİR TÜR OLDUĞUNU FARK EDİLDİ

Bilim insanlarının ilk başta yılanın türü konusunda bir fikri olmadığı, ancak kısa süre sonra yılanın pullarının çoğu yılan gibi üst üstte gelmek yerine yayılmış olması nedeniyle bunun 'garip pullu yılanlar' olarak da bilinen nadir cins `Achalinus'a ait bir tür olduğunu fark ettikleri ifade edildi.

Şimdiye kadar, bu cins içinde sadece 13 bilinen tür olduğu ve bunların 6'sının da Vietnam'da olduğu belirtildi. Söz konusu yılanın ise koyu renge sahip olmasına rağmen parladığı ifade edildi. Yılanın pullarının da mavi-yeşil renkleri arasında değişmesi ve küçük, çıkıntılı, tuhaf desenlere sahip olmasıyla dikkat çektiği belirtildi.

KISA SÜRE İÇİNDE VİETNAM´A GERİ GÖNDERİLECEK

Yapılan çalışmaların ardından `Achalinus zugorum´ adı verilen yılanın, bilim insanlarına yılan evrimi hakkında yeni bilgileri bir araya getirmelerinde yardımcı olabileceği de belirtildi.

Smithsonian Enstitüsünde DNA´sı örneklenen ve incelenen yılanın kısa süre içinde yeniden Vietnam'a gönderileceği ifade edildi.

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